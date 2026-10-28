VKSND tối cao thông báo truy tố, kêu gọi bị can Nguyễn Công Minh ra đầu thú

Ngày 27/10/2026, VKSND tối cao (Vụ 1) đã ban hành Cáo trạng truy tố các bị can về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Công Minh. Ảnh: BCA

Căn cứ Điều 141, Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, VKSND tối cao (Vụ 1) kêu gọi bị can Nguyễn Công Minh đến trụ sở Cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân tại Việt Nam đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, cụ thể:

Truy tố bị can Nguyễn Công Minh về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015. Lý lịch bị can như sau:

Họ tên: Nguyễn Công Minh

Giới tính: Nam;

Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày: 10 tháng 10 năm 1972, tại: Hà Tĩnh;

Nơi thường trú: Khu phố Tân Trà 1, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai;

Nơi từng cư trú: Số 162/15/3 Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung, thành phố Hồ Chí Minh;

Đảng phái: Không;

Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không;

Số Thẻ CCCD: 042072016973; cấp ngày 25 tháng 3 năm 2022; nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an;

Trình độ học vấn: 12/12;

Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh;

Tiền án, tiền sự: Không;

Con ông: Nguyễn Công Bình, sinh năm: 1929 (đã chết);

Con bà: Trịnh Thị Len, sinh năm: 1934 (đã chết);

Vợ: Trần Thị Hương Giang, sinh năm: 1977;

Con: bị can có 02 con, lớn sinh năm: 2000, nhỏ sinh năm: 2004;

Hiện bị can đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam truy nã theo các Quyết định truy nã số 534/QĐTN-ANĐT-P4 ngày 08/4/2025.