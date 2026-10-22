VKSND tối cao tham gia tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm, phương án giao biên chế giai đoạn 2027-2031

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo, cán bộ Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Thống kê tội phạm và chuyển đổi số.

Hội nghị được kết nối tới các điểm cầu với hơn 55.000 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu VKSND tối cao có lãnh đạo, cán bộ tham mưu về vị trí việc làm thuộc Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao và các đồng chí đại diện các đơn vị thuộc VKSND tối cao, các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy.

Tham dự hội nghị tại các điểm cầu VKSND các tỉnh, thành phố; VKSND khu vực còn có đại diện lãnh đạo lãnh đạo, công chức, cán bộ tham mưu về công tác cán bộ và vị trí việc làm của đơn vị.

Điểm cầu VKSND tối cao kết nối với điểm cầu Trung ương.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Hướng dẫn này áp dụng đối với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, tổ chức theo ngành dọc, đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan, đơn vị khác thuộc phạm vi quản lý biên chế trong hệ thống chính trị (lực lượng vũ trang triển khai rà soát, hoàn thiện và báo cáo Bộ Chính trị theo quy định). Đối với ngành, hệ thống có tính chất đặc thù, cơ quan đầu mối chuyên ngành hướng dẫn vận dụng các biểu mẫu theo thẩm quyền, phù hợp chức năng, mô hình tổ chức và tiêu chuẩn chuyên ngành, nhưng phải giữ các trường dữ liệu cốt lõi, cách đối chiếu và khả năng tổng hợp thống nhất theo Hướng dẫn.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu VKSND tối cao.

Việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm được thực hiện đồng bộ với sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đánh giá đầy đủ tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phân cấp, phân quyền đối với khối lượng công việc, yêu cầu năng lực và bố trí nhân lực. Phạm vi rà soát ở Trung ương gồm 4 khối (Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội) và chế định Chủ tịch nước; ở địa phương gồm 4 khối tương ứng (Đảng, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội) tại cấp tỉnh và cấp xã. Đối với các cơ quan, tổ chức theo ngành dọc, khu vực hoặc có mô hình đặc thù, thực hiện theo tổ chức và thẩm quyền quản lý tương ứng.

Các cơ quan, đơn vị phân loại dữ liệu theo 4 khối tương ứng ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã để đối chiếu nhiệm vụ, vị trí việc làm và nhân lực; gửi báo cáo chính thức theo đầu mối có thẩm quyền quản lý biên chế. Cơ quan ngành dọc tổng hợp theo đầu mối quản lý của ngành; địa phương sử dụng số liệu để đối chiếu, không cộng trùng. Việc phân loại dữ liệu không làm thay đổi thẩm quyền quản lý biên chế.

Đồng thời, kế thừa kết quả rà soát chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền đã thực hiện theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương; danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt. Chỉ rà soát, bổ sung những nội dung có thay đổi, còn thiếu hoặc chưa được kiểm chứng; không yêu cầu kê khai lại số liệu đã được xác nhận.

Cơ quan, đơn vị chỉ cập nhật phần thay đổi, còn thiếu hoặc chưa kiểm chứng; việc điều chỉnh dữ liệu đã xác nhận phải lưu căn cứ, người xác nhận, thời điểm và phiên bản trong hồ sơ quản lý dữ liệu. Không yêu cầu kê khai lại hoặc lập hồ sơ song song.

Vị trí việc làm xác định từ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; gắn với công việc ổn định, sản phẩm, trách nhiệm và năng lực cần có; không xuất phát từ người hiện có, ngạch, mức lương hoặc số biên chế đã giao…

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và đặc thù của từng khối, ngành, lĩnh vực, các cơ quan đầu mối có trách nhiệm tiếp tục cụ thể hóa, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện, bảo đảm thống nhất về phương pháp, thuận lợi trong triển khai, không làm phát sinh thủ tục, biểu mẫu hoặc yêu cầu kê khai không cần thiết.

Việc rà soát được thực hiện thống nhất theo quy trình 8 bước, sử dụng 9 biểu nghiệp vụ, bảo đảm số liệu có căn cứ, tránh trùng lặp, phản ánh sát yêu cầu nhiệm vụ và những thay đổi do phân cấp, chuyển đổi số, tự chủ, thuê dịch vụ và xã hội hóa.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị xây dựng phương án biên chế từng năm trong giai đoạn 2027-2031, gắn với nhiệm vụ, sản lượng công việc, điều kiện thực hiện và khả năng bố trí, cơ cấu lại đội ngũ; không áp dụng máy móc một tỷ lệ tăng, giảm cố định.