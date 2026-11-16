VKSND tối cao làm việc với Đoàn đại biểu VKSND tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

Chủ trì buổi tiếp và làm việc, về phía VKSND tối cao Việt Nam có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao.

Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo, công chức một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc.

Phát biểu tại buổi tiếp và làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu VKSND tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh, đây là dịp để hai bên chia sẻ những kinh nghiệm hay trong công tác tổ chức cán bộ; đồng thời nhằm củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa VKSND hai nước.

Thành viên Đoàn VKSND tối cao Việt Nam dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi tiếp và làm việc, đồng chí Trần Đích, Trưởng Ban tổ chức cán bộ, VKSND tỉnh Phúc Kiến cảm ơn VKSND tối cao Việt Nam đã dành thời gian tiếp và làm việc với Đoàn.

Thành viên Đoàn đại biểu VKSND tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc dự buổi làm việc.

Đồng chí Trưởng Ban tổ chức cán bộ, VKSND tỉnh Phúc Kiến đã thông tin về mục đích và nội dung làm việc lần này tại Việt Nam của đoàn nhằm trao đổi kinh nghiệm và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa VKSND Việt Nam và VKSND Trung Quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao Việt Nam chủ trì, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trần Đích mong muốn, thông qua buổi làm việc, hai bên sẽ trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực mà cả hai cùng quan tâm, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, từ đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa VKSND hai nước trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Đích, Trưởng Ban tổ chức cán bộ, VKSND tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc chủ trì, phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi tiếp và làm việc, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về một số lĩnh vực như: Công tác tổ chức cán bộ của Viện kiểm sát; cơ chế phân loại, quản lý cán bộ, Kiểm sát viên; cơ chế đào tạo, tập huấn và kiểm tra, giám sát nội bộ; định hướng bồi dưỡng nguồn nhân lực giải quyết các vụ việc liên quan đến nước ngoài và cải cách Viện kiểm sát khu vực…

Theo Kế hoạch, trong chuyến công tác tại Việt Nam từ ngày 15/11 đến ngày 17/11/2026, Đoàn đại biểu VKSND tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc cũng sẽ đến thăm và làm việc với VKSND Thành phố Hồ Chí Minh trước khi về nước.