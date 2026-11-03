VKSND tối cao kiểm tra toàn diện việc thực hiện Chỉ thị số 01 tại VKSND tỉnh Hà Tĩnh

Sáng nay (3/11), Đoàn kiểm tra số 1 của VKSND tối cao đã công bố Quyết định kiểm tra toàn diện việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2026 (Chỉ thị số 01) tại VKSND tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn kiểm tra Số 1 do đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao làm Trưởng đoàn; đồng chí Đào Thịnh Cường, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 3 làm Phó Trưởng đoàn, cùng các thành viên Đoàn kiểm tra.

Đồng chí Đào Thịnh Cường - Phó Trưởng đoàn thông qua kế hoạch, nội dung kiểm tra.

Tại buổi công bố, đồng chi Đào Thịnh Cường - Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 3, Phó Trưởng đoàn đã thông qua kế hoạch, nội dung kiểm tra.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 10/10/2025 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2026; các kế hoạch công tác năm 2026 của ngành Kiểm sát nhân dân; VKSND tối cao ban hành Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 10/10/2025 của Viện trưởng VKSND tối cao, với mục đích: giúp Đảng ủy, Lãnh đạo VKSND tối cao có cơ sở đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện tình hình chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả thực hiện Chỉ thị công tác năm 2026 và các Thông báo kết luận ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao.

Trọng tâm kiểm tra, nhằm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, việc cụ thể hóa văn bản chỉ đạo của VKSND tối cao thành các nhiệm vụ, giải pháp của cấp mình, đơn vị mình; kịp thời phát hiện và có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...

Toàn cảnh buổi công bố kế hoạch kiểm tra.

Đoàn sẽ trực tiếp tiến hành kiểm tra, bám sát nội dung Kế hoạch số 160/KH-VKSTC, 3 nhóm nhiệm vụ lớn trong Chỉ thị công tác năm 2026 (Chỉ thị 01), các kế hoạch công tác trọng tâm, các chuyên đề nghiệp vụ và các chỉ thị công tác; thời điểm lấy số liệu từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/9/2026 (số liệu phát sinh từ ngày 01/10/2026 đến ngày 31/10/2026 được cập nhật riêng để đánh giá bổ sung).

Với các yêu cầu cụ thể: Tập trung làm rõ kết quả, ưu điểm nổi bật; khó khăn, vướng mắc; tồn tại, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân (khách quan, chủ quan), trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có); nghiên cứu đề xuất, kiến nghị của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, từ đó đề xuất phương hướng giải quyết và nội dung cốt lõi cần chỉ đạo hoặc đưa vào Kết luận.

Các nhận xét, đánh giá phải có số liệu, tài liệu, nội dung cụ thể để chứng minh; các tài liệu và kết quả kiểm tra phải lập biên bản.

Đồng chí Chu Xuân Ngọc, Phó vụ trưởng Vụ 15, thành viên đoàn kiểm tra VKSND tối cao phát biểu..

Các thành viên thuộc các đơn vị công tố, kiểm sát giải quyết án hình sự, dân sự tập trung vào việc kiểm tra công tác quán triệt, xây dựng văn bản triển khai cụ thể và kết quả đối với Nhóm nhiệm vụ tại mục 2 của Chỉ thị 01 gắn với yêu cầu của Kế hoạch công tác trọng tâm, văn bản, hướng dẫn công tác của VKSND tối cao; các thành viên thuộc đơn vị tham mưu tập trung kiểm tra công tác quán triệt, xây dựng văn bản triển khai cụ thể và kết quả đối với Nhóm nhiệm vụ tại mục 1 và mục 3 của Chỉ thị 01 gắn với yêu cầu của Kế hoạch công tác trọng tâm, văn bản, hướng dẫn công tác của VKSND tối cao. Nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực do thành viên được giao chủ trì thực hiện, các thành viên khác phối hợp, bảo đảm không trùng lặp, không bỏ sót.

Thành viên đoàn kiểm tra VKSND tối cao.

Cũng tại buổi công bố quyết định kiểm tra, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh Dương Xuân Sanh đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác trước đoàn kiểm tra.

Theo đó, năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, khối lượng công việc lớn, tình hình tội pham diễn biến phức tạp, số lượng tăng, lại là năm có nhiều thay đổi quan trọng về tổ chức và phương thức hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân. Quán triệt nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao, căn cứ các Nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2026, lãnh đạo VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch công tác; xác định khâu trọng tâm, đột phá đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh Dương Xuân Sanh báo cáo tóm tắt kết quả công tác.

Trên cơ sở kế hoạch công tác đề ra, ngành Kiểm sát Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; triển khai đồng bộ, linh hoạt các phương thức kiểm sát để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đạt được kết quả tích cực, trong đó có rất nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với yêu cầu của Quốc hội, của Ngành. Trong kỳ, không có trường hợp Viện kiểm sát đình chỉ do bị can không phạm tội và Viện kiểm sát truy tố, Toà án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội. Viện kiểm sát hai cấp kịp thời phát hiện nhiều vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp để thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị theo đúng quy định của pháp luật.

Nhờ đổi mới phương thức chỉ đạo, bám sát tiến độ và chất lượng công việc, 10 tháng năm 2026, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu đạt cao, vượt yêu cầu của Quốc hội và của Ngành, như: 100% quyết định truy tố đúng thời hạn (vượt 10%), ban hành quyết định truy tố đúng thời hạn đạt 100%, đúng tội danh đạt 100% (vượt 5% so với chỉ tiêu của Quốc hội giao tại Nghị quyết số 96 và 4% so với chỉ tiêu Quốc hội giao tại Nghị quyết số 34); tỷ lệ xác định án trọng điểm đạt 13,1% (vượt 8,1%); tỷ lệ trực tiếp kiểm sát tại UBND cấp xã có người đang thi hành án hình sự tại cộng đồng đạt 120,3% (vượt 70,3%); tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm án hình sự, dân sự đã xét xử được Tòa án chấp nhận đạt 100% (vượt 30%)...

Công chức, người lao động chấp hành nghiêm các quy chế, quy định của Ngành, không có công chức, người lao động vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Công tác xây dựng ngành chuyển biến tích cực hơn; kỷ cương, kỷ luật của Ngành được tăng cường; công tác phối hợp trong công tác được chú trọng và đạt kết quả tốt.

Công tác thi đua khen thưởng thực chất hơn, kịp thời động viên, khuyến khích công chức, viên chức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động hơn trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và đáp ứng kịp thời nhu cầu phục vụ hoạt động công tác; nỗ lực đổi mới về phương pháp, nội dung và các hình thức đào tạo, làm tốt hơn công tác đào tạo tại chỗ; công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực.

Mặc dù thời gian còn lại gần 2 tháng nhưng các chỉ tiêu cơ bản ngành Kiểm sát Hà Tĩnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức, một số chỉ tiêu còn lại chúng tôi đảm bảo sẽ hoàn thành tốt.

Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Tĩnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc của đơn vị. Đồng thời đã kiến nghị, đề xuất nhiều nội dung liên quan.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc buổi công bố quyết định kiểm tra toàn diện việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 10/10/2025 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2026 tại VKSND tỉnh Hà Tĩnh, các thành viên trong Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra theo nội dung được phân công.

Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra tại VKSND tĩnh và 2 đơn vị VKSND khu vực 1, 3. Đoàn sẽ làm việc từ ngày 3/11 đến 5/11/2026.