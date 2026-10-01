VKSND tối cao khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 623 tạiVKSND 2 cấp tỉnh Lào Cai

Đoàn khảo sát do đồng chí Mai Thị Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ 12 làm Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Đình Bắc, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ 12 làm Phó Trưởng đoàn, cùng các Kiểm sát viên thuộc Vụ 12.

Đồng chí Mai Thị Nam, Vụ trưởng Vụ 12 VKSND tối cao phát biểu.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Đỗ Đình Chữ, Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai cùng các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Viện trưởng VKSND 9 khu vực và tập thể công chức phòng Thanh tra-Khiếu tố.

Đoàn công tác khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 46/KH-VKSTC về triển khai thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 tại VKSND 2 cấp tỉnh Lào Cai.

Quang cảnh Hội nghị tại VKSND tỉnh Lào Cai.

Việc khảo sát nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Đoàn công tác làm việc với VKSND Khu vực 6 - Lào Cai.

Qua khảo sát, Đoàn ghi nhận VKSND hai cấp tỉnh Lào Cai đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành; phát huy trách nhiệm người đứng đầu; từng bước nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Đoàn khảo sát đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, yêu cầu đơn vị xây dựng kế hoạch khắc phục, tăng cường tự kiểm tra, nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn đúng quy định của pháp luật.

Đoàn công tác làm việc với VKSND Khu vực 7 - Lào Cai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn khảo sát nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 và Kế hoạch số 46/KH-VKSTC là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân và xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt đơn vị được khảo sát, lãnh đạo VKSND tỉnh Lào Cai tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Đoàn khảo sát và cam kết chỉ đạo khắc phục các tồn tại, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 và Kế hoạch số 46/KH-VKSTC trong thời gian tới.

Đoàn khảo sát và đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh Lào Cai và các phòng nghiệp vụ chụp ảnh lưu niệm.