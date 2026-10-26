VKSND tối cao khảo sát công tác thi đua, số hóa hồ sơ tại Quảng Ninh

Đồng chí Nhiếp Văn Ngọc, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn công tác VKSND tối cao do đồng chí Nhiếp Văn Ngọc, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao làm Trưởng đoà vừa kiểm tra, khảo sát công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 và thực trạng lưu trữ, số hóa tài liệu tại VKSND TP Quảng Ninh.

Làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm Viết Vượng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP Quảng Ninh; các đồng chí Phó Viện trưởng cùng lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng và lưu trữ của đơn vị.

Đồng chí Ngô Thị Xuân Huyên, Trưởng phòng Thi đua Khen thưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, năm 2026, VKSND hai cấp TP Quảng Ninh triển khai 8 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và ngành Kiểm sát phát động. VKSND thành phố phát động thêm 5 phong trào; 6 VKSND khu vực triển khai 17 phong trào thi đua ngắn hạn, gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại từng đơn vị.

Qua các phong trào thi đua, VKSND hai cấp đã đạt và vượt 125/142 chỉ tiêu công tác, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Trong chuyển đổi số, các đơn vị đã xây dựng 282 hồ sơ điện tử, số hóa 2.503 hồ sơ; 242 cán bộ hoàn thành 26/26 chuyên đề “Bình dân học vụ số”.

Đồng chí Đinh Thúy Hằng, Phó Trưởng phòng lưu trữ trao đổi tại buổi làm việc.

Việc thí điểm thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội cũng đạt nhiều kết quả: bảo vệ quyền lợi cho 40 người yếu thế, thu hồi hơn 197.595 m2 đất công bị lấn chiếm, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 596 tỷ đồng.

Đáng chú ý, từ ngày 15/1/2026, VKSND TP Quảng Ninh triển khai sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác thi đua, khen thưởng. Đến nay, gần 2.500 dữ liệu thành tích của tập thể, cá nhân được quản lý tập trung, góp phần giảm sai sót, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao chất lượng tham mưu.

Đồng chí Đặng Đình Vang, Phó Viện trưởng VKSND TP Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác khen thưởng được thực hiện công khai, đúng quy định. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng VKSND tối cao và Chủ tịch UBND thành phố.

Đối với công tác lưu trữ, VKSND hai cấp hiện quản lý khoảng 1.206 mét giá tài liệu, trong đó đã chỉnh lý sơ bộ 1.177 mét. Đơn vị có 2 kho lưu trữ với tổng diện tích 276 m2; được trang bị 28 máy quét tài liệu, gồm 23 máy tốc độ cao phục vụ số hóa hồ sơ vụ án.

Đồng chí Vũ Đức Ninh, Phó Viện trưởng VKSND TP Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác hướng dẫn đơn vị rà soát việc thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng, nâng cao chất lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng. Qua kiểm tra trực tiếp kho lưu trữ của VKSND thành phố và VKSND khu vực 1, Đoàn trao đổi, hướng dẫn việc sắp xếp, phân loại, chỉnh lý, bảo quản hồ sơ, tài liệu, bảo đảm an toàn, bảo mật.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nhiếp Văn Ngọc ghi nhận các phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương; đánh giá cao sự chủ động ứng dụng AI trong quản lý dữ liệu thi đua, khen thưởng.

Đồng chí Phạm Viết Vượng, Viện trưởng VKSND TP Quảng Ninh tiếp thu kết luận của Đoàn công tác.

Đồng chí đề nghị VKSND TP Quảng Ninh khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, phân loại, chỉnh lý hồ sơ; chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật để triển khai số hóa tài liệu lưu trữ theo lộ trình của Ngành. Những kiến nghị của đơn vị sẽ được Đoàn tổng hợp, báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao xem xét.