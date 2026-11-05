VKSND tối cao dự Hội nghị tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử

Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn thao tác trên hệ thống, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả trong phạm vi toàn quốc.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, tổ chức trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng và kết nối tới hơn 3.200 điểm cầu của các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố và xã, phường, đặc khu với hơn 67.500 đại biểu tham dự.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ, cán bộ quản trị, vận hành hệ thống tại các cơ quan đảng ở Trung ương, đảng ủy các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy xã, phường, đặc khu.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trụ sở VKSND tối cao.

Dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao có đồng chí Nguyễn Như Hùng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ VKSND tối cao cùng các cán bộ phụ trách công tác này tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu (Văn phòng Trung ương Đảng) cho biết, thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 221-QĐ/TW ngày 5/10/2026 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú, Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tái cấu trúc quy trình đối với 4 thủ tục hành chính của Đảng triển khai theo Kế hoạch số 77-KH/VPTW ngày 11/4/2026.

Đồng chí Đinh Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu (Văn phòng Trung ương Đảng) phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: ĐCS.VN)

Các thủ tục gồm: Chuyển sinh hoạt đảng chính thức; Lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác; Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời; Thu, nộp đảng phí.

Đồng chí Đinh Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu nhấn mạnh, Hội nghị nhằm thống nhất quy trình nghiệp vụ, giúp các cơ quan, đơn vị nắm vững cách thức thực hiện và chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Các điểm cầu dự Hội nghị bằng hình thức trực tuyến.

Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn thực hiện các thủ tục đối với 3 nhóm đối tượng: Đảng viên nộp hồ sơ trực tuyến; cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thực hiện quy trình nghiệp vụ trên hệ thống; cán bộ quản trị, vận hành hệ thống…

Đại biểu VKSND tối cao dự Hội nghị tại điểm cầu cơ quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cập nhật, điều chỉnh quy trình trên cơ sở các quy định mới; hướng dẫn thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, trong đó làm rõ trách nhiệm của đảng viên, tổ chức đảng, cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ và cán bộ quản trị, vận hành hệ thống theo từng quy trình.

Hội nghị cũng tiến hành trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ, kỹ thuật và hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.