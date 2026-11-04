VKSND tối cao dự Hội nghị tập huấn, sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm

Dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao (Hội trường tầng 3) có đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo đơn vị và các công chức, viên chức trực tiếp tham mưu về công tác cán bộ và vị trí việc làm của đơn vị thuộc VKSND tối cao, các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy VKSND tối cao:

Tại điểm cầu VKSND các tỉnh, thành phố, VKSND khu vực dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh, thành phố; lãnh đạo, công chức phòng Tổ chức cán bộ và các công chức trực tiếp tham mưu về vị trí việc làm của đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao.

Hội nghị được tổ chức trên cơ sở Kế hoạch số 80-KH/BTCTW ngày 2/11/2026 của Ban Tổ chức Trung ương; Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương.

Hội nghị nhằm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng Cổng để kê khai, kế thừa dữ liệu, rà soát, kiểm tra, xác nhận và tổng hợp kết quả theo quy trình 8 bước, 9 biểu nghiệp vụ; thống nhất cách tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng cấp; kết hợp tập huấn với thực hành, kiểm thử trên bộ dữ liệu mẫu của đơn vị, trao đổi, làm rõ quy trình, thao tác và cách xử lý các tình huống phát sinh.

Kịp thời tiếp nhận, giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ và kỹ thuật; phát hiện những nội dung cần điều chỉnh, hoàn thiện Cổng, tài liệu hướng dẫn và phương thức hỗ trợ trong quá trình triển khai.

Các điểm cầu kết nối trực tuyến đến điểm cầu chính của Ban Tổ chức Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến và quy trình sử dụng. Hướng dẫn đăng nhập, quản lý tài khoản, phân quyền; nhập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu, xác nhận và tổng hợp báo cáo; theo dõi tiến độ, khai thác kết quả và bảo đảm an toàn thông tin.

Hội nghị cũng hướng dẫn kê khai và đưa dữ liệu từ bộ biểu hiện có vào Cổng; rà soát nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và liên kết giữa các biểu nghiệp vụ A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2. Hướng dẫn kiểm tra dữ liệu, theo dõi tiến độ và tổng hợp kết quả trong phạm vi được phân quyền. Đối chiếu số liệu tổng hợp với dữ liệu nguồn, phân biệt nhu cầu nhân lực tính toán với chỉ tiêu biên chế.

Lãnh đạo VKSND tối cao và đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở VKSND tối cao.

Cùng với đó, Hội nghị cũng hướng dẫn triển khai báo cáo tuần, báo cáo tháng về kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW trên Hệ thống báo cáo tổng hợp, phân tích, dự báo (baocao.dcs.vn).

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được lắng nghe những trao đổi về kỹ thuật, nghiệp vụ của các chuyên gia của Tập đoàn Viettel và Trường Đại học Kinh tế-Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với cơ quan chủ trì giải đáp các vấn đề về kỹ thuật, nghiệp vụ, phương pháp kê khai và sử dụng Cổng…