VKSND tối cao công bố dự thảo kết luận kiểm tra tại VKSND TP Cần Thơ

Đồng chí Mai Trung Thành, Trưởng đoàn kiểm tra, phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 16/10/2026, tại VKSND TP Cần Thơ, Đoàn kiểm tra của VKSND tối cao công bố dự thảo kết luận kiểm tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự tại VKSND hai cấp thành phố. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến 14 điểm cầu VKSND khu vực.

Đồng chí Mai Trung Thành, Kiểm sát viên VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1), Trưởng đoàn kiểm tra dự và chỉ đạo buổi làm việc.

Trước đó, từ ngày 14 đến sáng 16/10/2026, Đoàn kiểm tra đã nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và làm việc với các đơn vị thuộc VKSND hai cấp TP Cần Thơ theo kế hoạch, tập trung vào công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự.

Quang cảnh buổi công bố dự thảo kết luận kiểm tra.

Tham dự tại điểm cầu VKSND TP Cần Thơ có đồng chí Phạm Xuân Minh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; các đồng chí Phó Viện trưởng: Lê Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thanh Sang; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và tương đương, Viện trưởng VKSND khu vực; lãnh đạo, công chức Phòng 1, Phòng 2 và Phòng 7. Tại các điểm cầu VKSND khu vực có các đồng chí Phó Viện trưởng cùng công chức các đơn vị.

Theo dự thảo kết luận, Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ; việc ban hành quy chế làm việc, kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ.

Đồng chí Lê Thị Kiều Nga, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Công tố và kiểm sát điều tra án an ninh, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác thanh tra, kiểm tra đối với VKSND khu vực, xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp liên ngành, triển khai thí điểm khởi kiện vụ án dân sự công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội cũng được quan tâm thực hiện.

Bên cạnh kết quả đạt được, dự thảo kết luận nêu một số tồn tại trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử và kiểm sát thi hành án hình sự.

Đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát việc tuân thủ pháp luật, quy chế nghiệp vụ của Ngành; nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, ban hành yêu cầu và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên. Đồng thời, từng đơn vị cần nghiêm túc xác định nguyên nhân, trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục phù hợp.

Đồng chí Phan Thị Hiền, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Công tố và kiểm sát điều tra án ma túy, trình bày dự thảo kết luận kiểm tra.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Mai Trung Thành ghi nhận kết quả công tác của VKSND hai cấp TP Cần Thơ, đồng thời chia sẻ những khó khăn sau hợp nhất ba tỉnh, thành phố, nhất là về nhân sự, khối lượng công việc, số liệu thống kê và điều kiện công tác.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, Kiểm sát viên, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự theo đúng quy định pháp luật.

Cùng với đó, cần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cấp trên với cấp dưới và phối hợp liên ngành; nghiêm túc tiếp thu những nội dung Đoàn kiểm tra chỉ ra, chủ động xây dựng biện pháp khắc phục cụ thể, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác.

Đồng chí Phạm Xuân Minh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ, phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra.

Phát biểu tiếp thu, đồng chí Phạm Xuân Minh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ cảm ơn Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra hạn chế và trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Đồng chí yêu cầu các Phòng nghiệp vụ và VKSND khu vực nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra; rà soát các hạn chế, xác định nguyên nhân và triển khai biện pháp khắc phục; tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ.

Sau buổi công bố, Đoàn kiểm tra tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện dự thảo để ban hành kết luận kiểm tra chính thức theo quy định.

Việc tiếp thu, khắc phục những hạn chế qua kiểm tra được xác định là cơ sở để VKSND hai cấp TP Cần Thơ tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong thời gian tới.