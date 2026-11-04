VKSND tỉnh Vĩnh Long trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự

Quang cảnh buổi trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự. (Ảnh: Như Quỳnh)

Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Văn Thương, Trưởng phòng Kiểm sát giam giữ và thi hành án (Phòng 8) VKSND tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng Kiểm sát viên Phòng 8, lãnh đạo phụ trách và Kiểm sát viên VKSND khu vực 7.

Tham gia Đoàn kiểm sát có đồng chí Nguyễn Hải Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh. Về phía Phòng THADS khu vực 7 có đồng chí Lê Ngọc Trung, Trưởng phòng cùng Lãnh đạo và các Chấp hành viên, công chức trong công tác thi hành án dân sự.

Tại buổi làm việc, Đại diện lãnh đạo Phòng THADS khu vực 7 đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, mốc thời gian từ ngày 1/7/2026 đến ngày 30/9/2026; đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm sát, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Thời gian từ ngày 22/10/2026 đến ngày 30/10/2026, Đoàn kiểm sát đã hoàn thành công tác kiểm tra các sổ sách, hồ sơ, tài liệu và hoạt động thi hành án tại đơn vị Phòng THADS khu vực 7.

Qua trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã ghi nhận những kết quả đạt được của đơn vị, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật Thi hành án dân sự và các văn bản có liên quan, đơn vị còn có một số vi phạm như: Vi phạm về thông báo quyết định chưa điều kiện thi hành án cho đương sự; về xác minh điều kiện thi hành án; chậm cưỡng chế thi hành án và chậm tổ chức thi hành án

. Những hạn chế, thiếu sót như trên VKSND tỉnh kiến nghị Trưởng THADS tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo, tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục vi phạm và trả lời cho VKSND tỉnh biết trong thời hạn luật định.

Thông qua hoạt động trực tiếp kiểm sát, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự; tăng cường trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa cơ quan VKSND tỉnh với cơ quan THADS tỉnh, bảo đảm các quy định của pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất trên địa bàn.