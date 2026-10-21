VKSND tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về hụi

Quang cảnh phiên tòa giả định.

Theo đó, Chi đoàn VKSND tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 24/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với giao dịch hụi (họ, biêu, phường).

Thông qua phiên tòa giả định, người tham dự theo dõi tình huống pháp lý được tái hiện sinh động, qua đó hiểu rõ hơn những vấn đề liên quan đến hoạt động hụi, các rủi ro có thể phát sinh và hậu quả pháp lý đối với hành vi vi phạm.

Thay vì chỉ tiếp cận các quy định pháp luật qua văn bản, người dân có cơ hội quan sát diễn biến phiên tòa, nhận diện những tình huống thực tế và rút ra bài học cho bản thân. Hình thức tuyên truyền này góp phần giúp kiến thức pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ nhớ, đồng thời nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa vi phạm trong cộng đồng.

Chương trình đồng thời gửi gắm thông điệp thiết thực đến mỗi người dân: Cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật trước khi tham gia giao dịch hụi; thận trọng trong việc lựa chọn người tham gia, đầu thảo hụi, việc giao nhận tiền và xác lập thỏa thuận; chủ động lưu giữ thông tin, tài liệu liên quan để bảo vệ quyền lợi của mình.

Mỗi cá nhân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những lời hứa hẹn thiếu căn cứ, không vì lợi ích trước mắt mà xem nhẹ các rủi ro có thể xảy ra. Việc tổ chức và tham gia hụi phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, đề cao sự minh bạch, trung thực và trách nhiệm, góp phần hạn chế tranh chấp, giữ gìn tình đoàn kết trong cộng đồng, được quy định tại Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ.

Thông qua hoạt động này, đoàn viên Chi đoàn VKSND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.