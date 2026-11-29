Đồng chí Nguyễn Kim Hồng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long và đồng chí Nguyễn Văn Đông, Giám thị Trại giam Châu Bình ký kết Kế hoạch phối hợp.

Vừa qua, VKSND tỉnh Vĩnh Long tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp công tác trong 3 năm, từ 2026 đến 2028, với Trại giam Châu Bình và Trại giam Bến Giá thuộc Cục C10, Bộ Công an.

Tại Trại giam Châu Bình, tham dự buổi lễ, về phía VKSND tỉnh Vĩnh Long có đồng chí Nguyễn Kim Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; lãnh đạo và công chức Phòng 8.

Đồng chí Lê Thành Tuấn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long và đồng chí Lê Quốc Thái, Phó Giám thị Trại giam Bến Giá ký kết Kế hoạch phối hợp.

Về phía Trại giam Châu Bình có đồng chí Nguyễn Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam; các Phó Giám thị và Đội trưởng các Đội nghiệp vụ. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Hồng Diễm, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Vĩnh Long.

Tại Trại giam Bến Giá, về phía VKSND tỉnh Vĩnh Long có đồng chí Lê Thành Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh.

Về phía Trại giam Bến Giá có đồng chí Lê Quốc Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám thị Trại giam; các Phó Giám thị và Đội trưởng các Đội nghiệp vụ. Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Nguyễn Hải Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Đại biểu tham dự Lễ ký kết tại Trại Giam Châu Bình.

Kế hoạch phối hợp giữa VKSND tỉnh Vĩnh Long với Trại giam Châu Bình và Trại giam Bến Giá xác định cụ thể mục đích, yêu cầu, hình thức, nội dung và cơ chế phối hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Trong đó, trọng tâm là phối hợp trong công tác kiểm sát việc chấp hành pháp luật về thi hành án phạt tù; quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân.

Đại biểu tham dự Lễ ký kết tại Trại Giam Bến Giá.

Thông qua việc triển khai kế hoạch, các đơn vị tăng cường trao đổi thông tin, chủ động phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; qua đó góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của phạm nhân, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, an ninh và an toàn tại các cơ sở giam giữ.

Việc ký kết kế hoạch phối hợp cũng tạo cơ sở để VKSND tỉnh Vĩnh Long và các trại giam duy trì mối quan hệ công tác chặt chẽ, thực chất hơn, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.