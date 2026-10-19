VKSND tỉnh Vĩnh Long chung tay chăm lo sức khỏe, tiếp sức đến trường cho 700 học sinh

Đồng chí Nguyễn Hoàng Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long cùng các y, bác sĩ trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tham gia chương trình có đồng chí Nguyễn Hoàng Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long; Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa II Phan Ngọc Duy Cần – Trưởng đoàn thiện nguyện; cùng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1; đoàn viên Chi đoàn VKSND tỉnh Vĩnh Long; đại diện lãnh đạo địa phương, các đơn vị tài trợ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Tại chương trình, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 trực tiếp thăm khám, kiểm tra và tư vấn sức khỏe cho 700 em học sinh; đồng thời cấp phát thuốc phù hợp theo chỉ định chuyên môn, góp phần giúp các em được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm những vấn đề cần quan tâm và nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân.

Đoàn viên Chi đoàn VKSND tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác chuẩn bị thuốc men, dụng cụ y tế, sắp xếp các khâu phục vụ, hướng dẫn người dân, góp phần bảo đảm chương trình diễn ra thuận lợi, an toàn và hiệu quả.

Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa II Phan Ngọc Duy Cần trao quà cho các cháu sau khi khám bệnh.

Bên cạnh hoạt động khám, chữa bệnh, Ban Tổ chức còn trao tặng mỗi em một phần quà phù hợp với lứa tuổi gồm: tập, sữa, nón, cặp, giày học sinh, thú nhồi bông,... Đặc biệt, VKSND tỉnh còn trao tặng 130 phần quà bằng tiền mặt, góp phần động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại lễ tổng kết chương trình.

Phát biểu tại Lễ tổng kết chương trình, đồng chí Nguyễn Hoàng Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, trẻ em là thế hệ tương lai của quê hương, đất nước; việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện là trách nhiệm của gia đình, nhà trường, các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của cộng đồng không chỉ mang lại những giá trị thiết thực về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Viện trưởng đánh giá cao tinh thần tận tâm, trách nhiệm của đoàn công tác và đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1; đồng thời trân trọng cảm ơn sự đồng hành, đóng góp của các đơn vị tài trợ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và sự phối hợp tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tổ chức chương trình.

Đồng chí cũng khẳng định, bên cạnh việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, VKSND tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em – những mầm non cần được yêu thương, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển.

Thông qua hoạt động này, VKSND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục lan tỏa hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trách nhiệm, gần gũi với Nhân dân, tích cực đồng hành cùng cộng đồng trong các hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội; góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, nhân ái, chung tay để mọi trẻ em đều có cơ hội được chăm sóc, học tập và phát triển toàn diện.

Một số hình ảnh tại chương trình: