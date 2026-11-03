VKSND tỉnh Thanh Hóa: Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức của VKSND hai cấp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các phòng phụ trách công tác văn thư, lưu trữ; lãnh đạo VKSND khu vực phụ trách lĩnh vực này cùng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và công chức VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa.

Hội nghị được tổ chức nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức, quy định mới về công tác văn thư, lưu trữ; đồng thời hướng dẫn, trao đổi và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị thuộc VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên trao đổi, hướng dẫn những nội dung trọng tâm liên quan đến nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, trong đó tập trung vào quy trình tiếp nhận, đăng ký, quản lý, phát hành văn bản; lập hồ sơ công việc, quản lý hồ sơ, tài liệu; công tác thu thập, chỉnh lý, bảo quản và khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng chú trọng trao đổi về việc ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, xử lý và khai thác văn bản, tài liệu trong môi trường điện tử.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thông qua nội dung tập huấn, các đại biểu có cơ hội trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nhận diện những hạn chế, thiếu sót thường gặp, từ đó thống nhất cách thức triển khai và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây cũng là dịp để đội ngũ công chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ cập nhật kiến thức, củng cố kỹ năng nghiệp vụ, bảo đảm việc quản lý văn bản, hồ sơ, tài liệu được thực hiện khoa học, chặt chẽ, đúng quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện tốt công tác này không chỉ góp phần bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chuyển đổi số trong ngành KSND.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu công chức được giao nhiệm vụ văn thư, lưu trữ tại các đơn vị nghiêm túc vận dụng kiến thức đã được tập huấn vào thực tiễn công tác; chủ động rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện đúng quy trình, quy định về quản lý văn bản và hồ sơ, tài liệu. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa.