VKSND tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến

Thực hiện Hướng dẫn số 33/HD-VKSTC ngày 24/10/2025 của VKSND tối cao về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự năm 2026, mới đây, VKSND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với TAND tỉnh tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm theo hình thức trực tuyến trên phạm vi toàn tỉnh.

Hình ảnh tại điểm cầu trung tâm TAND tỉnh.

Vụ án được lựa chọn tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm là vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 182/2026/TLST-HS ngày 3/9/2026 của VKSND tỉnh Thanh Hóa, đối với các bị cáo Lữ Văn Lượng và đồng phạm, bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa trực tiếp theo dõi công tác xét xử, qua đó học hỏi, trao đổi về kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát việc tuân theo pháp luật. Kiểm sát viên đã nghiên cứu hồ sơ, xây dựng đề cương xét hỏi, dự thảo bài phát biểu và chủ động chuẩn bị các nội dung nghiệp vụ phục vụ việc tham gia xét xử.

Hình ảnh tại điểm cầu VKSND tỉnh.

Phiên tòa được tổ chức trực tiếp tại phòng xử án TAND tỉnh Thanh Hóa, được kết nối trực tuyến với các điểm cầu là VKSND tỉnh, VKSND các khu vực trong tỉnh và các điểm cầu thuộc hệ thống TAND tỉnh Thanh Hóa. Việc lựa chọn hình thức trực tuyến cho phiên tòa rút kinh nghiệm giúp mở rộng phạm vi tham dự, tạo điều kiện để lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và công chức tại các đơn vị trực thuộc hai Ngành cùng theo dõi diễn biến phiên tòa mà không phải tập trung trực tiếp tại một địa điểm.

Thông qua phiên tòa trực tuyến, Kiểm sát viên, công chức các đơn vị có điều kiện quan sát trực tiếp quá trình xét xử và việc thực hiện các thao tác nghiệp vụ của Kiểm sát viên; tập trung theo dõi kỹ năng xét hỏi, phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, kỹ năng tranh tụng, hay việc xử lý tình huống phát sinh trong quá trình xét xử. Đây là cơ sở thực tiễn để mỗi đơn vị, cá nhân tự nghiên cứu, đối chiếu với yêu cầu nghiệp vụ và rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Việc tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến cũng là một trong những hoạt động cụ thể nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ của VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa. Thông qua việc kết nối các điểm cầu trong toàn tỉnh, kinh nghiệm thực tiễn từ một phiên tòa được chia sẻ rộng rãi, góp phần tạo môi trường học tập, trao đổi nghiệp vụ giữa các đơn vị; góp phần nâng cao kỹ năng, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ Kiểm sát viên, đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.