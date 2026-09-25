VKSND tỉnh Thái Nguyên tập huấn về chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Chuyển đổi số; Nguyễn Thị Mai Lập, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, các học viên là cán bộ, KSV, nhân viên ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã được truyền đạt, tập huấn các chuyên đề trọng tâm, như: kỹ năng ứng dụng, vận hành Phần mềm Quản lý công việc gắn với chấm điểm KPI; Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo; Nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an ninh mạng và an ninh dữ liệu

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Chuyển đổi số nhấn mạnh: Các nội dung hôm nay cùng phục vụ một mục tiêu: nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Công việc phải được giao rõ, quá trình thực hiện có thông tin để theo dõi, công cụ được sử dụng phù hợp, kết quả được kiểm tra và dữ liệu được bảo vệ. Sự gắn kết bắt đầu từ cách mỗi người thực hiện phần việc của mình. Sau tập huấn, đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm tổ chức áp dụng vào thực tế; trực tiếp sử dụng thông tin trên hệ thống để điều hành; tạo điều kiện cho cán bộ học và giải quyết những khó khăn thuộc trách nhiệm quản lý.

Những vấn đề về thiết bị, tài khoản, quy trình hoặc cách đánh giá cần được ghi nhận cụ thể, có người theo dõi và phản hồi. Việc phối hợp giữa Viện kiểm sát tỉnh và các Viện kiểm sát khu vực cần giúp khó khăn được giải quyết, kinh nghiệm tốt được chia sẻ.

Đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Chuyển đổi số VKSNDTC phát biểu tại Hội nghị tập huấn.

Mỗi cán bộ nên lựa chọn những công việc thường xuyên để thực hành, làm đến đâu nắm chắc đến đó. Vướng mắc cần được phản ánh cụ thể; cách làm có hiệu quả nên được chia sẻ để đồng nghiệp cùng sử dụng.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Mai Lập, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Những nội dung tập huấn hôm nay cần được vận dụng cùng nhau. Phần mềm quản lý công việc giúp tổ chức và theo dõi nhiệm vụ; AI hỗ trợ một số khâu trong quá trình thực hiện; yêu cầu an ninh mạng bảo vệ thông tin và hoạt động của cơ quan. Cán bộ vẫn là người xem xét, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả. Trong giao việc, phải làm rõ yêu cầu, sản phẩm cần hoàn thành, thời hạn và người chịu trách nhiệm chính. Đối với nhiệm vụ có nhiều người tham gia, cần xác định phần việc của từng người và cách phối hợp. Khi yêu cầu đã rõ từ đầu, cán bộ sẽ thuận lợi hơn trong thực hiện, lãnh đạo cũng có cơ sở để theo dõi và kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai lập, Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu kết thúc Hội nghị tập huấn.

Trên cơ sở đó, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân dân khu vực rà soát việc sử dụng theo phạm vi triển khai, hướng dẫn của Ngành. Những trường hợp chưa sử dụng được, chưa thành thạo thao tác hoặc còn vướng mắc cần được xác định cụ thể để hướng dẫn, hỗ trợ.

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu mỗi đồng chí bắt đầu bằng việc áp dụng những nội dung đã học vào chính nhiệm vụ của mình. Một công việc được giao rõ hơn, một vướng mắc được báo sớm hơn, một sản phẩm được kiểm tra kỹ hơn đều góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị. Những thay đổi ấy cần được duy trì để trở thành nền nếp