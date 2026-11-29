Đoàn kiểm sát do đồng chí Trương Văn Nghị, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Trại giam Long Hòa.

Chú trọng việc áp dụng các quy định pháp luật mới

Công tác kiểm sát thi hành án hình sự tại các cơ sở giam giữ có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm bản án, quyết định của Tòa án được thi hành nghiêm chỉnh, đúng pháp luật; đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phạm nhân trong quá trình chấp hành án.

Đặc biệt, trong thời điểm cuối năm 2026, khi nhiều quy định pháp luật mới về thi hành án hình sự đã có hiệu lực, việc tăng cường kiểm sát trực tiếp tại các trại giam càng có ý nghĩa trong việc kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2026, Phòng 8 VKSND tỉnh Tây Ninh tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án phạt tù tại 3 trại giam trên địa bàn, gồm Trại giam Long Hòa, Trại giam Thạnh Hòa và Trại giam Cây Cầy.

Đợt kiểm sát tập trung đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý, giáo dục phạm nhân; thực hiện chế độ, chính sách đối với người đang chấp hành án phạt tù; đồng thời kiểm tra việc triển khai, áp dụng những quy định mới có hiệu lực trong năm 2026.

Năm 2026 ghi dấu nhiều thay đổi trong hệ thống pháp luật về thi hành án hình sự. Đáng chú ý, Luật Thi hành án hình sự số 127/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, cùng Nghị định số 170/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, đặt ra yêu cầu các cơ sở giam giữ phải kịp thời rà soát, cập nhật quy trình công tác, bảo đảm việc tổ chức thi hành án phù hợp với quy định mới.

Đồng chí Trương Văn Nghị, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại Trại giam Cây Cầy.

Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm sát tập trung kiểm tra việc tiếp nhận, lập hồ sơ và tổ chức quản lý phạm nhân; phân loại, bố trí giam giữ; công tác quản lý hồ sơ thi hành án; việc thực hiện các chế độ ăn, mặc, ở, chăm sóc y tế, sinh hoạt, thăm gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân.

Đoàn đặc biệt chú trọng đối chiếu giữa hồ sơ, sổ sách nghiệp vụ với tình hình thực tế tại các khu giam giữ, qua đó đánh giá tính đầy đủ, chính xác và thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện.

Kiểm sát toàn diện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của phạm nhân

Bên cạnh kiểm tra hồ sơ, sổ sách, Đoàn trực tiếp kiểm tra tại các khu giam giữ, khu sinh hoạt, lao động, học tập và những công trình phục vụ đời sống phạm nhân.

Nội dung kiểm sát tập trung vào việc thực hiện các quy định về quản lý giam giữ, bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ; tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề, giáo dục cải tạo và các hoạt động hỗ trợ phạm nhân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chuẩn bị điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

Đối với các trường hợp được hưởng chế độ, chính sách đặc thù, phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh, phạm nhân nữ và những đối tượng cần được quan tâm, Đoàn chú trọng kiểm tra việc bảo đảm các quyền theo quy định pháp luật.

Việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của phạm nhân; thực hiện các quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện và các thủ tục liên quan cũng được kiểm tra, bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện, trình tự và thẩm quyền.

Đoàn kiểm sát VKSND tỉnh Tây Ninh làm việc tại Trại giam Thạnh Hòa.

Thông qua hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát không chỉ đánh giá việc tuân thủ pháp luật của cơ sở giam giữ mà còn góp phần bảo đảm tính nghiêm minh, nhân đạo trong thi hành án hình sự, tạo điều kiện để phạm nhân yên tâm cải tạo, phấn đấu tiến bộ và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng.

Với tinh thần khách quan, thận trọng, Đoàn kiểm sát tiến hành đối chiếu tài liệu, hồ sơ, sổ sách với kết quả kiểm tra thực tế; làm việc với các bộ phận chuyên môn để làm rõ những nội dung còn chưa thống nhất.

Qua đó, Đoàn đánh giá những mặt đã thực hiện tốt, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Đối với những thiếu sót được phát hiện, Viện kiểm sát yêu cầu đơn vị được kiểm sát kịp thời khắc phục. Hoạt động kiểm sát cũng chú trọng việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị đã được chỉ ra qua những kỳ kiểm sát trước, bảo đảm việc khắc phục được thực hiện thực chất, đúng yêu cầu.

Đợt kiểm sát cuối năm không chỉ nhằm đánh giá kết quả công tác mà còn là dịp rà soát việc triển khai, áp dụng các quy định pháp luật mới, qua đó kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để có biện pháp xử lý phù hợp.

Thông qua hoạt động kiểm sát, VKSND tỉnh Tây Ninh tiếp tục thực hiện trách nhiệm trong kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án hình sự; góp phần bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của phạm nhân, đồng thời phòng ngừa vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án.

Thời gian tới, Phòng 8 VKSND tỉnh Tây Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát thi hành án hình sự, chú trọng tính thực chất, hiệu quả, góp phần bảo đảm việc thi hành án phạt tù được thực hiện đúng pháp luật, an toàn, nghiêm minh và nhân đạo.