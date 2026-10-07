VKSND tỉnh Sơn La: Phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 'Thảo Ràn Ri'

Ngày 7/10, VKSND tỉnh Sơn La phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thảo (tức Thảo Ràn Ri, SN 1978, trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Thảo (tức Thảo Ràn Ri).

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2023, Nguyễn Thị Thảo cho N.T.D. (trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) nhiều lần vay tiền với mức lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương 182,5%/năm.

Đến thời hạn phải trả lãi, nếu N.T.D. không trả tiền lãi đúng hạn thì Thảo liên tục gọi điện, thúc ép, yêu cầu, gây áp lực.

Trước đó, ngay khi tiếp nhận đơn tố giác, VKSND tỉnh Sơn La (Phòng 3) đã chủ động phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đánh giá nội dung tố giác, xác định trọng tâm cần chứng minh, thống nhất hướng xác minh và các biện pháp đấu tranh nghiệp vụ. Kiểm sát viên trực tiếp tham gia lấy lời khai, bám sát quá trình thu thập, kiểm tra chứng cứ.

Kiểm sát viên tham gia lấy lời khai đối tượng.

Theo hướng đã thống nhất, Cơ quan điều tra tiến hành làm việc với những người liên quan; khám xét, kiểm tra dữ liệu điện tử, thu thập sao kê tài khoản ngân hàng và các tài liệu liên quan để làm rõ phương thức cho vay, việc thanh toán và dòng tiền; đồng thời tiếp tục mở rộng xác minh các trường hợp có quan hệ vay tiền với Nguyễn Thị Thảo.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày2/10/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thảo.

Việc phối hợp từ thời điểm tiếp nhận tố giác, trực tiếp bám sát hoạt động xác minh và kịp thời kiểm sát các biện pháp tố tụng đã phát huy rõ trách nhiệm công tố của VKSND tỉnh Sơn La ngay từ giai đoạn đầu; bảo đảm chứng cứ được thu thập đầy đủ, việc xử lý có căn cứ, đúng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.