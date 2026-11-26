Ngày 26/11, VKSND tỉnh Sơn La đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 Bộ luật Hình sự, trong vụ án sai phạm về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực đồi Hoa Sim, bản Pa Kha, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (cũ), nay là xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Kiểm sát thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tếnh A Chìa, Ngô Văn Tho. Ảnh: VKS

Trước đó, ngày 28/8/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra những sai phạm trong quá trình lập, thẩm định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực đồi Hoa Sim.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong các năm 2021-2023, một số cán bộ thuộc UBND xã Lóng Luông và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vân Hồ (cũ) đã thực hiện không đúng chức trách, nhiệm vụ trong kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất, lập và thẩm định hồ sơ, dẫn đến việc cấp trái pháp luật 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các thửa đất sau đó được chuyển nhượng qua nhiều người, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,6 tỉ đồng.

Kiểm sát thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Thế Long, Trịnh Quốc Công. Ảnh: VKS

Ngày 25/11/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La ra các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can, gồm: Tếnh A Chìa, nguyên Chủ tịch UBND xã Lóng Luông; Sồng A Ria, nguyên công chức địa chính xã; Lý Bá Nam, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vân Hồ (cũ); Hà Thế Long, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh; Ngô Văn Tho và Trịnh Quốc Công, viên chức Chi nhánh, cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Kiểm sát viên tham gia việc khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can. Ảnh: VKS

Trong quá trình giải quyết vụ án, VKSND tỉnh Sơn La đã chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, đánh giá chứng cứ, xác định nguồn gốc đất, hậu quả thiệt hại và trách nhiệm hình sự của từng cá nhân, thống nhất quan điểm xử lý trên cơ sở tài liệu, chứng cứ đã thu thập.

VKSND tỉnh Sơn La tiếp tục thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ hoạt động điều tra, yêu cầu củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi, tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm hình sự của từng bị can; đồng thời tiếp tục điều tra toàn diện vụ án, trường hợp phát hiện đủ căn cứ xác định tội phạm khác hoặc trách nhiệm hình sự của những người liên quan thì xử lý theo quy định, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.