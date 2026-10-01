VKSND tỉnh Sơn La: Hội thảo tuyên truyền, lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)

Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, TAND tỉnh, Công an tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Chi cục Kiểm lâm, Hội Luật gia tỉnh; cùng lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc VKSND tỉnh Sơn La và VKSND các khu vực.

Toàn cảnh Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Vũ Trung Thành, Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức Hội thảo và lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), nhất là việc rà soát, đánh giá các quy định từ thực tiễn áp dụng pháp luật, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Đồng chí Vũ Trung Thành, Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội thảo.

Tại phần tham luận, các đại biểu tập trung trao đổi, góp ý đối với những nội dung trọng tâm của dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), nhất là các quy định liên quan đến thẩm quyền và trình tự, thủ tục tố tụng; giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; xử lý vật chứng, tài sản; khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm soát quyền lực trong hoạt động tố tụng.

Đồng chí Hoàng Thị Xuân, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng tập trung vào việc hoàn thiện các quy định về chứng cứ điện tử, dữ liệu điện tử, tố tụng điện tử và hồ sơ vụ án điện tử, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ và khả thi của dự thảo Bộ luật.

Đại tá Chu Viết Chung, Phó Thủ trưởng Thường trực, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phát biểu.

Đồng chí Hoàng Xuân Thủy, Phó Chánh án TAND tỉnh Sơn La phát biểu.

Hội thảo diễn ra trong tinh thần trách nhiệm, dân chủ và thẳng thắn, với nhiều ý kiến thiết thực, xuất phát từ thực tiễn công tác của các cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần làm rõ những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Đồng chí Trần Thị Minh Hòa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La phát biểu.

Kết thúc Hội thảo, VKSND tỉnh Sơn La tiếp thu, ghi nhận và tổng hợp các ý kiến góp ý, những khó khăn, vướng mắc cùng các đề xuất từ thực tiễn để nghiên cứu, báo cáo VKSND tối cao, góp phần hoàn thiện dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), bảo đảm tính thống nhất, khả thi và phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và cải cách tư pháp.