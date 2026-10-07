VKSND tỉnh Quảng Ngãi kiểm sát việc thi hành án hình sự và thực hiện kiến nghị

Thực hiện chương trình công tác và Quyết định số 32/QĐ-VKS-P8 ngày 9/9 của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi, đoàn kiểm sát do đồng chí Võ Thị Hồng Luyến - Trưởng phòng 8 làm Trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự và thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát tại Cơ quan Thi hành án hình sự (THAHS) Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi nghe đại diện Cơ quan THAHS Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm sát, đoàn trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, sổ sách có liên quan; đồng thời kiểm tra trực tiếp tại UBND xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi.

Quang cảnh buổi làm việc.

Qua kiểm sát, đoàn ghi nhận Cơ quan THAHS Công an tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo về thi hành án hình sự trên địa bàn; chú trọng chỉ đạo nghiệp vụ, kiểm tra, hướng dẫn đối với Trại tạm giam và Công an cấp xã. Công tác theo dõi thi hành án phạt tù, thi hành án hình sự tại cộng đồng được thực hiện theo quy định.

Cơ quan THAHS Công an tỉnh cũng báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để cùng VKSND tỉnh nghiên cứu, tìm hướng giải quyết phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai cơ quan.

Trong kỳ, Cơ quan THAHS Công an tỉnh đã đề nghị Cơ quan quản lý THAHS Bộ Công an ra quyết định đưa phạm nhân đi chấp hành án tại các cơ sở giam giữ.

Đồng thời, tổ chức họp Hội đồng thẩm định hồ sơ xét, đề nghị TAND tỉnh xem xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 38 phạm nhân và tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 10 phạm nhân, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phạm nhân theo quy định.

Đồng chí Võ Thị Hồng Luyến – Trưởng phòng 8 công bố quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát.

Đối với công tác đặc xá, đơn vị đã lập hồ sơ, đề nghị Tổ thẩm định liên ngành Trung ương xét, đề nghị Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 35 phạm nhân đang chấp hành án trên địa bàn tỉnh. Ngày 1/6, đơn vị tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước và cấp giấy chứng nhận cho 35 người được đặc xá theo quy định.

Bên cạnh đó, Cơ quan THAHS Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an cấp xã xác minh điều kiện của 192 phạm nhân, phục vụ công tác đặc xá năm 2026 theo chỉ đạo của Cục C10, Bộ Công an.

Một nội dung được đoàn tập trung kiểm sát là việc thực hiện Kết luận số 1078/KL-VKS ngày 31/3 và Kiến nghị số 476/KN-VKS ngày 1/4 của VKSND tỉnh Quảng Ngãi.

Qua kiểm sát cho thấy, Cơ quan THAHS Công an tỉnh đã tổ chức họp, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các vi phạm, tồn tại được chỉ ra; đồng thời chỉ đạo cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Trần Đức Vinh – Phó Thủ trưởng Cơ quan THAHS trình bày báo cáo.

Kết thúc các buổi làm việc, đoàn kiểm sát thông qua dự thảo kết luận, ghi nhận những ưu điểm, đồng thời chỉ ra một số khuyết điểm, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện Cơ quan THAHS Công an tỉnh ghi nhận, tiếp thu toàn bộ ý kiến của đoàn, xác định tiếp tục phát huy kết quả đạt được và khắc phục những vi phạm, thiếu sót, nâng cao chất lượng công tác giam giữ, thi hành án hình sự trên địa bàn.