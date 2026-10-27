VKSND tỉnh Phú Thọ phê chuẩn khởi tố thêm 1 bị can liên quan vụ Bí thư, Chủ tịch xã Hợp Kim

Ngày 27/10, VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Chí Lâm (SN 1964, trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ), hiện thường trú tại phường Cẩm Phả, TP Quảng Ninh về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, quy định tại khoản 2 Điều 366 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt các quyết định tố tụng đối với Quách Chí Lâm.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 2/2026, Quách Chí Lâm đã cùng Phùng Sơn Hải, Lưu Tiến Nguyên thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336.

Với mục đích khai thác đất san lấp để bán kiếm lời và được chia lợi nhuận, Quách Chí Lâm đã lợi dụng ảnh hưởng của bản thân để gặp gỡ, tác động, hứa hẹn “cho tiền” để Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim và Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim cấp 9 Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo vườn ươm trái quy định cho Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336, với tổng khối lượng theo giấy phép là 1,08 triệu m3.

Lợi dụng vào các giấy xác nhận trái phép trên, Công ty cổ phần đầu tư thương mại 336 đã khai thác trái phép tổng khối lượng đất san lấp lần gần 238.000m3, bán thu bất chính tổng số tiền hơn 15,6 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án, VKSND tỉnh Phú Thọ đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hoà Bình cũ); Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình cũ) và Bùi Trọng Nghĩa, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Kiểm sát viên tham gia việc khám xét nơi làm việc của Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim.

Trước đó, ngày 18/10/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ. Các quyết định tố tụng đã được VKSND tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.

Các bị can gồm: Phùng Sơn Hải, Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Lưu Tiến Nguyên, nhân viên Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Nguyễn Trung Vựng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889 và Lê Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889.

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025 tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ xảy ra tình trạng sạt lở đất rừng sản xuất của một số hộ dân, UBND xã Hợp Kim đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ để xử lý tình trạng sạt lở.

Theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, phương án hạ tải để phòng chống thiên tai không làm phát sinh quyền được cấp Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản.

Nếu trong quá trình xử lý sạt lở có phát sinh khối lượng khoáng sản dư thừa phải nghiên cứu, xây dựng dự án hoặc phương án xử lý sạt lở theo hướng tập kết khối lượng đất dư thừa tại bãi thải được UBND cấp xã quy hoạch và quản lý, xử lý theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản.

Nguồn kinh phí thực hiện do UBND xã Hợp Kim chủ động.

Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành Lệnh khám xét nơi ở của Quách Chí Lâm.

Mặc dù biết quy định nêu trên và đã được UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, nhưng Đảng ủy, UBND xã Hợp Kim đã không thực hiện đúng việc xử lý sạt lở, hạ tải theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn theo quy định.

Với mục đích tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép, Hoàng Văn Lộc, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Kim; Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim và Bùi Trọng Nghĩa, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim đã thông đồng, cấu kết với 2 doanh nghiệp là Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889.

Các đối tượng đã lập 26 phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm và vận chuyển đất dư thừa khống (thực tế không có dự án vườn ươm) để cấp 26 Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trên đất rừng sản xuất trái quy định, với tổng khối lượng đất dư thừa vận chuyển đi là hơn 2,3 triệu m3.

Lợi dụng vào các giấy xác nhận trên, 2 doanh nghiệp này đã khai thác trái phép tổng khối lượng đất san lấp gần 386.000m3, bán ra thị trường, thu bất chính tổng số tiền là hơn 25,4 tỉ đồng.

Hiện, VKSND tỉnh Phú Thọ đang kiểm sát điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.