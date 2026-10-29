VKSND tỉnh Phú Thọ phê chuẩn khởi tố Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty AMADO

Ngày 29/10, VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố 4 bị can, gồm: Ngô Anh Tuấn (SN 1969, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty AMADO; Trần Huy Thức (SN 1980, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật); Nguyễn Văn Hồng (SN 1983, nguyên Giám đốc kinh doanh) và Vũ Thị Tân (SN 1983, Kế toán trưởng, Công ty AMADO) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong đó, các bị can: Ngô Anh Tuấn, Trần Huy Thức và Vũ Thị Tân bị bắt tạm giam; bị can Nguyễn Văn Hồng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Ngô Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty AMADO.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động kế toán, kê khai thuế, xảy ra tại Công ty AMADO.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2021 đến năm 2026, Ngô Anh Tuấn đã chỉ đạo Trần Huy Thức, Nguyễn Văn Hồng và Vũ Thị Tân cung cấp tài khoản ngân hàng cá nhân của Tuấn cho khách hàng để nhận tiền đặt trước và thanh toán tiền mua hàng của Công ty.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Trần Huy Thức - Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty AMADO.

Các khoản tiền bán hàng chuyển vào tài khoản cá nhân này không được ghi chép, theo dõi trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp, đồng thời không kê khai với cơ quan thuế theo quy định. Việc này nhằm che giấu doanh thu thực tế, ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Theo kết quả giám định, từ tháng 11/2021 đến tháng 7/2026, Công ty AMADO đã bán hàng hóa, vật tư, giao hàng và thu tiền của khách nhưng không lập hóa đơn giá trị (GTGT), không ghi chép các khoản thu vào sổ kế toán để xác định số thuế phải nộp.

Doanh nghiệp cũng không kê khai doanh thu và thuế GTGT đầu ra tương ứng trong các kỳ tính thuế phát sinh. Hành vi trên được xác định là trốn thuế, làm giảm số thuế GTGT phải nộp ngân sách nhà nước hơn 4,2 tỉ đồng.

Kiểm sát viên VKSND tỉnh Phú Thọ kiểm sát việc thi hành Lệnh khám xét nơi ở bị can Ngô Anh Tuấn.

Quá trình kiểm sát, VKSND tỉnh Phú Thọ đã kịp thời kiểm sát việc khởi tố, phê chuẩn các lệnh, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra; bảo đảm việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn đúng quy định của pháp luật, có căn cứ và cần thiết, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Hiện, VKSND tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đấu tranh mở rộng vụ án.