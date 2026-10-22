VKSND tỉnh Nghệ An và VKSND tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát

Được sự đồng ý của Viện trưởng VKSND tối cao, trong thời gian từ ngày 13/10/2026 đến ngày 15/10/2026, tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), VKSND tỉnh Nghệ An và VKSND tỉnh Xiêng Khoảng tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát giữa hai tỉnh.

Tham dự Hội nghị, về phía VKSND tỉnh Nghệ An có đồng chí Vũ Xuân Đông, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng và đại diện các Phòng chuyên môn, VKSND khu vực; về phía VKSND tỉnh Xiêng Khoảng có đồng chí Sút Sẻn Pheng Sỉng Đa La, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng và đồng chí Phó Viện trưởng cùng một số VKSND khu vực, Văn phòng và một số phòng chuyên môn.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, VKSND hai tỉnh đã thông tin về cơ cấu bộ máy, tổ chức, về tình hình tội phạm, về tranh chấp, khiếu kiện dân sự, Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, về quan hệ hợp tác giữa VKSND hai tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng, luôn xác định đây vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa là tình cảm đặc biệt mà hai bên phải thường xuyên vun đắp.

Cũng tại hội nghị, 2 bên đã phát biểu tham luận trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm sát, trong đó có các nội dung như: Cơ chế thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và kiểm sát việc thi hành lệnh bắt đã được phê chuẩn; về giải quyết vụ án hình sự có nguyên đơn dân sự là người nước ngoài đã ủy quyền cho người trong nước tham gia tố tụng; kinh nghiệm và sự phối hợp trong thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có yếu tố xuyên biên giới,…

Viện trưởng VKSND 2 tỉnh ký kết bản ghi nhớ.

Lãnh đạo VKSND tỉnh Nghệ An và VKSND tỉnh Xiêng Khoảng đã thống nhất nội dung, kế hoạch hợp tác trong thời gian tới và ký bản ghi nhớ giữa hai đơn vị với 6 nội dung.

Trước đó, hai đơn vị đã đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm Lào - Việt; dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Kay Sỏn Phôm Vi Hản; Đoàn VKSND tỉnh Nghệ An đã đến và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng và thăm quan một số điểm văn hóa, di tích lịch sử tại tỉnh Xiêng Khoảng như Cánh đồng Chum, Chùa Xayhalam và Tiểu đoàn 2, Đoàn đi tham quan Hang Piu, huyện Khăm.