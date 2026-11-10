VKSND tỉnh Lào Cai ứng dụng công nghệ AI tuyên truyền pháp luật đến đồng bào dân tộc

Toàn cảnh Hội nghị tại xã Yên Bình - tỉnh Lào Cai.

Các Chuyên đề tuyên truyền được lựa chọn dựa trên những vấn đề nổi cộm đã và đang xảy ra trong thực tiễn đời sống Nhân dân hiện nay, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Lào Cai, trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Nội dung tuyên truyền xây dựng dễ hiểu, có viện dẫn các căn cứ pháp luật hiện hành hướng tới người dân dễ hiểu, dễ nhận diện, răn đe, phòng ngừa. Đồng thời, đổi mới Phương thức tuyên truyền bằng hính thức trực quan thông qua chuyển đổi số ứng dụng công nghệ AI đọc, thuyết trình, trình chiếu bằng Slide và video gồm 3 chuyên đề:

Chuyên đề thứ nhất: Nhận diện hành vi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và hành vi phạm tội xâm hải trẻ em và các chế tài xử lý theo Luật Hôn nhân và gia đình; Luật hình sự hiện hành.

Chuyên đề 2: Tuyên truyền phổ biến pháp luật về nhận diện Người thành niên phạm tội và các chế tài xử lý theo Luật tư pháp người chưa thành niên phạm tội.

Chuyên đề 3.Tuyên truyền phổ biến pháp luật về nhận diện, tiếp nhận xử lý và quy trình Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự công ích và bảo vệ người yếu thế theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội

Toàn cảnh hội nghị tại xã Thác Bà - tỉnh Lào Cai.

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật tại 3 xã, phường đã thu hút hơn 370 lượt người đến tiếp thu lắng nghe, đã góp phần đưa các thông tin tiếp cận pháp luật đến trực tiếp với Nhân dân thông qua cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan liên quan ở địa phương. Q

ua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao nhận thức về hậu quả của tảo hôn, các hành vi dẫn đến vi phạm pháp luật của người chưa thành niên phạm tội, tội phạm xâm hại trẻ em, bảo vệ lợi ích công, bảo vệ người yếu thế.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền tại Phường Văn Phú - tỉnh Lào Cai.