VKSND tỉnh Lạng Sơn nâng cao năng lực nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn thực tiễn

Các Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 5 điểm cầu VKSND khu vực.

Tham dự tại điểm cầu VKSND tỉnh có các đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh; lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức các phòng nghiệp vụ; tại các điểm cầu VKSND khu vực có lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và công chức tham dự.

Đồng chí Nguyễn Thúy Liễu, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị tập huấn Luật Tư pháp người chưa thành niên, Báo cáo viên Phòng 2 VKSND tỉnh đã quán triệt những nội dung trọng tâm của Luật, tập trung vào các quy định về áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, điều kiện áp dụng và các trường hợp không được áp dụng; trình tự, thủ tục thực hiện; công tác điều tra xã hội; quản lý, giám sát, giáo dục người chưa thành niên và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đồng chí Vi Thế Cường - Kiểm sát viên Phòng 2 trình bày các nội dung tập huấn.

Hội nghị dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn tại VKSND khu vực, tập trung vào các nội dung như: tiêu chí đánh giá điều kiện áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng; cách hiểu quy định về “phạm tội 2 lần trở lên”; việc lập, bổ sung Báo cáo điều tra xã hội; xác định người thực hiện điều tra xã hội; thời điểm xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng; trường hợp người chưa thành niên đủ 18 tuổi; hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ và cơ chế phối hợp trong quá trình thực hiện.

Tại Hội nghị tập huấn về công tác giải quyết các vụ, việc về an ninh quốc gia, Báo cáo viên Phòng 2 VKSND tỉnh quán triệt triển khai những nội dung trọng tâm, kinh nghiệm nghiệp vụ được lãnh đạo, chuyên gia VKSND tối cao trao đổi tại Hội nghị ngày 21/8/2026.

Đồng chí Phạm Duy Lý, Trưởng phòng 2 quán triệt các nội dung chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị tập trung trao đổi 5 chuyên đề: (1) Kinh nghiệm, kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc xâm phạm an ninh quốc gia; (2) Kỹ năng, kinh nghiệm thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác; (3) Hướng dẫn giải quyết các vụ án liên quan đến vũ khí quân dụng, vật liệu nổ theo Điều 304, Điều 305 BLHS; (4) Kỹ năng, kinh nghiệm thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh (Điều 347, 348, 349, 350 Bộ luật Hình sự); (5) Kỹ năng, kinh nghiệm thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định – IUU. Trong đó, tập trung trao đổi sâu về các chuyên đề liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác và vũ khí quân dụng, vật liệu nổ.

Hội nghị cũng trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, góp phần thống nhất nhận thức, nâng cao kỹ năng nghiệp trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thúy Liễu, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên tiếp tục nghiên cứu, nắm vững các quy định pháp luật, nội dung được tập huấn và các hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan; chủ động vận dụng vào thực tiễn công tác, kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm việc thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp được thực hiện chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh Lạng Sơn và đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh.

Thông qua việc tổ chức 2 Hội nghị nêu trên, VKSND tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời cập nhật, thống nhất nhận thức về các quy định, nội dung nghiệp vụ mới; trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới.