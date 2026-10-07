VKSND tỉnh Lai Châu trực tiếp kiểm sát tại Trại tạm giam Công an tỉnh

VKSND tỉnh Lai Châu vừa trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù quý III năm 2026 tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Đoàn kiểm sát do đồng chí Hoàng Đình Đạt, Trưởng phòng Kiểm sát giam giữ và thi hành án (Phòng 8), VKSND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Làm việc với Đoàn kiểm sát về phía Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu có đồng chí Hoàng Cương Quyết, Phó Giám thị Trại tạm giam; cùng các đồng chí trong Ban Giám thị, Đội trưởng các đội nghiệp vụ.

Đồng chí Hoàng Đình Đạt, Trưởng đoàn kiểm sát công bố quyết định trực tiếp kiểm sát.

Sau khi nghe Ban Giám thị Trại tạm giam báo cáo kết quả công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với phạm nhân trong thời điểm kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu sổ sách, hồ sơ quản lý giam, giữ; kiểm tra các buồng giam, khu lao động, nhà bếp, trạm y tế; đồng thời trực tiếp gặp hỏi một số phạm nhân về việc thực hiện các quyền và chế độ theo quy định.

Qua kiểm sát, VKSND tỉnh nhận thấy, Trại tạm giam Công an tỉnh đã chấp hành các quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác này.

Công tác tiếp nhận, phân loại, quản lý giam, giữ phạm nhân được thực hiện chặt chẽ; chế độ ăn, ở, mặc, sinh hoạt, chăm sóc y tế và chế độ thăm gặp..của phạm nhân được bảo đảm đầy đủ, đúng tiêu chuẩn.

Ngoài ra, công tác xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước hạn có điều kiện cũng được triển khai công khai, dân chủ, thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thành viên Đoàn kiểm sát trực tiếp kiểm sát hồ sơ, sổ sách về công tác thi hành án phạt tù.

Phát biểu kết luận sơ bộ, đồng chí Hoàng Đình Đạt, Trưởng đoàn kiểm sát ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp và những nỗ lực của Ban Giám thị cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh trong thời gian qua.

Đồng thời, đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khẩn trương khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án phạt tù trong thời gian tới.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Hoàng Cương Quyết, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu toàn bộ ý kiến kết luận của Đoàn kiểm sát và cam kết sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn đề ra giải pháp khắc phục kịp thời trong thời gian sớm nhất.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã thông qua dự thảo kết luận, đề nghị Trại tạm giam Công an tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót được chỉ ra, bảo đảm công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Đồng chí Hoàng Cương Quyết, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu báo cáo tình hình chấp hành pháp luật với Đoàn kiểm sát.

Cũng tại tỉnh Lai Châu, VKSND khu vực 4, tỉnh Lai Châu đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Phân trại tạm giam Mường Tè quý III năm 2026. Đoàn kiểm sát do đồng chí Bùi Tống Chung, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4 làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm sát đã nghe đại diện Phân trại tạm giam Mường Tè báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý, giam giữ và thi hành án phạt tù tại Phân trại tạm giam Mường Tè giai đoạn Quý III năm 2026; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp gặp hỏi người bị tạm giữ, người bị tạm giam để nắm tình hình chấp hành các quy định của pháp luật, qua đó bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam.

Thông qua hoạt động kiểm sát trực tiếp, VKSND khu vực 4 tiếp tục thực hiện tốt chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam; kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục những vi phạm, thiếu sót, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý giam giữ trên địa bàn.