VKSND tỉnh Lai Châu phối hợp kiểm tra công tác bắt, tạm giữ tại các Đồn Biên phòng

Từ ngày 27 - 28/10/2026, liên ngành VKSND tỉnh - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp kiểm tra công tác bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ tại các Đồn Biên phòng: Sì Lờ Lầu, Vàng Ma Chải, Dào San và VKSND khu vực 3, tỉnh Lai Châu.

Tại các buổi kiểm tra, đồng chí Vùi Thị Kim Tuyến, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; Đại tá Trần Nguyên Kỷ, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã công bố Kế hoạch kiểm tra liên ngành số 79/KH-LN ngày 12/10/2026 của liên ngành Viện kiểm sát và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu về công tác bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ năm 2026.

Đồng chí Vùi Thị Kim Tuyến, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh công bố Kế hoạch kiểm tra tại Đồn Biên phòng Dào San.

Thay mặt Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu, đồng chí Vũ Nam Hà - Trưởng đồn; Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, đồng chí Trương Thái Bình - Trưởng đồn và Đồn Biên phòng Dào San, đồng chí Hoàng Văn Dương - Phó Trưởng đồn đã báo cáo về công tác bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ, đồng thời thực hiện yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Các Đồn Biên phòng đã cung cấp hệ thống sổ sách, hồ sơ, các văn bản, tài liệu liên quan đến việc tạm giữ và thực hiện chế độ quản lý và điều chuyển đối với người bị tạm giữ...

Sau khi kiểm tra sổ sách, hồ sơ và các tài liệu liên quan, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế buồng tạm giữ của 3 Đồn Biên phòng, tại thời điểm kiểm tra không có đối tượng nào bị tạm giữ.

Đại tá Trần Nguyên Kỷ, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thông qua dự thảo kết luận tại Đồn Biên phòng Dào San.

Thông qua các buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành Viện kiểm sát - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã kết luận sơ bộ: Hồ sơ, sổ sách được thiết lập đầy đủ, cột, mục ghi chép sạch sẽ; thủ tục tiếp nhận, quản lý người bị tạm giữ cơ bản đảm bảo theo quy định.

Bên cạnh kết quả đã đạt được Đoàn trực tiếp trao đổi, hướng dẫn các quy định mới của pháp luật về công tác này để các Đồn Biên phòng nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nhiệm vụ thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về công tác bắt, tạm giữ tại Buồng tạm giữ thuộc Đồn Biên phòng.

Đoàn kiểm tra kiểm tra hồ sơ, sổ sách đối với người bị tạm giữ và trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Đồn Biên phòng.

Ngoài công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành đã trao đổi, giải đáp và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn biên giới.

Thay mặt đơn vị được kiểm tra, lãnh đạo các Đồn Biên phòng nghiêm túc tiếp thu những nội dung đánh giá của Đoàn chỉ ra, đồng thời sẽ nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm trong công tác bắt, giữ người bị tạm giữ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.