VKSND tỉnh Khánh Hòa thông báo truy tố bị can bỏ trốn

Cụ thể, ngày 6/11/2026, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Cáo trạng số 93/CT-VKSKH-P1 truy tố bị can Vũ Thị Huỳnh Loan về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại điểm h khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Căn cứ Điều 141, Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, VKSND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu bị can có lý lịch sau đây:

Họ và tên: Vũ Thị Huỳnh Loan; Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không.

Sinh năm 1986 tại tỉnh Phú Yên, nay là tỉnh Đắk Lắk.

Nơi thường trú: Thôn Tây Nam 1, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa.

Nơi ở trước khi bỏ trốn: Căn hộ HIE Media Building, số 5 đường C1, khu đô thị VCN Phước Long, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Trình độ học vấn: Lớp 10/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Họ và tên cha: Vũ Đình Tường, sinh năm 1953; Họ và tên mẹ: Võ Thị Như Mai, sinh năm 1959; Gia đình có 2 chị em, bị can là con thứ hai.

Bị can có 2 người con, lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2012.

Tiền án: Ngày 25/7/2017, TAND tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) xử phạt 9 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Chấp hành xong ngày 1/9/2022.

Bị can bỏ trốn, đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 4335/QĐTN-CSĐT ngày 20/11/2024 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa.

VKSND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu bị can đến trụ sở cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.