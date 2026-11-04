VKSND tỉnh Hưng Yên truy tố bị can Đỗ Văn Hải về tội 'Giết người'

Cụ thể, ngày 14/10/2026, VKSND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Cáo trạng số 180/CT-VKSHYN-P2 truy tố bị can Đỗ Văn Hải (Đỗ Thanh Hải) về tội “Giết người” quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng thời ban hành Thông báo số 180/TB-VKSHY gửi các cơ quan thông tấn, báo chí về việc truy tố bị can Đỗ Văn Hải (Đỗ Thanh Hải) nêu trên.

Căn cứ Điều 141, Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, VKSND tỉnh Hưng Yên đề nghị Báo Bảo vệ pháp luật, Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên đăng tải thông tin truy tố bị can Đỗ Văn Hải (Đỗ Thanh Hải) về tội “Giết người” quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Để bị can đến trụ sở Cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Lý lịch bị can như sau:

Họ và tên: Đỗ Văn Hải (tên gọi khác Đỗ Thanh Hải); Sinh ngày 20/8/1967; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không.

Đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn Thái Học, xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên.

Thẻ CCCD số: 034067008163, cấp ngày 3/12/1982; Nơi cấp: Cục C06 (Bộ Công an).

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá: Lớp 7/10.

Bố đẻ: Ông Đỗ Văn Huê, sinh năm 1940; Mẹ đẻ: Bà Phạm Thị Luyên, sinh năm 1945.

Gia đình có 8 anh em, bị can là con lớn nhất.

Vợ: Trần Thị Hạnh, sinh năm 1975; Có 1 con sinh năm 1994.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị can trốn, bị truy nã theo Lệnh truy nã số 66 ngày 30/6/1995 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên).