VKSND tỉnh Hưng Yên truy tố bị can bỏ trốn Vũ Thị Tư về tội 'Tàng trữ, lưu hành tiền giả'

Cụ thể, ngày 16/10/2026, VKSND tỉnh Hưng Yên đã ban hành cáo trạng số 184/CT-VKSHYN-P1 truy tố bị can Vũ Thị Tư về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”, quy định tại khoản 1 Điều 180 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Đồng thời ban hành thông báo số 38/TB-VKSHYN-P1 gửi các cơ quan thông tấn, báo chí về việc truy tố bị can Vũ Thị Tư.

Căn cứ Điều 141, Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, VKSND tỉnh Hưng Yên đề nghị Báo Bảo vệ pháp luật, Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên đăng tải thông tin truy tố bị can Vũ Thị Tư về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”, quy định tại khoản 1 Điều 180 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Để bị can đến trụ sở Cơ quan Công an, Viện kiểm sát tại Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài dầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Lý lịch bị can như sau:

Họ và tên: Vũ Thị Tư; Tên gọi khác: Vũ Thị Bích, Vũ Thị Bớt; Giới tính: Nữ.

Sinh ngày: 20/9/1961, tại tỉnh Hưng Yên; Quê quán: Xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên.

Nơi thường trú: Thôn Thống Niểng, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn.

Nơi ở hiện tại: Không xác định được.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Số CMND: 150791223; Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Bình (nay là Công an tỉnh Hưng Yên).

Trình độ học vấn: 7/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Họ và tên cha: Ông Vũ Ngọc Biều, đã chết.

Họ và tên mẹ: Bà Nguyễn Thị Mùi, đã chết.

Chồng: Anh Vi Văn Hội, sinh năm 1959.

Có 2 con, con lớn Vi Văn Hưng, sinh năm 1987, con nhỏ Vi Văn Hiển, sinh năm 1989 (đã chết).

Tiền án; tiền sự: Không.

Bị can đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 10 ngày 7/8/2000 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên).