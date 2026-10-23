VKSND tỉnh Hưng Yên thông báo truy tố bị can bỏ trốn Vũ Thị Thủy

Ngày 16/10/2026, VKSND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Cáo trạng số 185/CT-VKSHYN-P1 truy tố bị can Vũ Thị Thủy về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”, quy định tại khoản 2 Điều 180 Bộ luật Hình sự năm 1999. Đồng thời ban hành Thông báo số 39/TB-VKSHYN-P1 gửi các cơ quan thông tấn, báo chí về việc truy tố bị can Vũ Thị Thủy.

Căn cứ Điều 141, Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, VKSND tỉnh Hưng Yên đề nghị Báo Bảo vệ pháp luật, Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên đăng tải thông tin truy tố bị can Vũ Thị Thủy về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”, quy định tại khoản 2 Điều 180 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Để bị can đến trụ sở Cơ quan Công an, Viện kiểm sát tại Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Lý lịch bị can như sau:

Họ và tên: Vũ Thị Thủy; Tên gọi khác: Vũ Thị Thúy; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 8/6/1970, tại tỉnh Hưng Yên

Quê quán: Xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên

Nơi thường trú: Thôn Việt Thắng, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên

Nơi ở hiện tại: Không xác định được

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Số CMND: 034170021726

Nơi cấp: Bộ Công an

Trình độ học vấn: 7/10; Nghề nghiệp: Lao động tự do

Họ và tên cha: Ông Vũ Ngọc Lừng, đã chết

Họ và tên mẹ: Bà Đào Thị An, đã chết

Chồng: Anh Nguyễn Văn Hoàng, đã chết

Có 2 con, con lớn sinh năm 1992, con nhỏ sinh năm 1996

Tiền án; tiền sự: Không

Bị can đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 01 ngày 18/02/2005 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên).