VKSND tỉnh Hưng Yên tập huấn kỹ năng tiếp công dân và phân loại đơn trong tiếp công dân.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu VKSND tỉnh Hưng Yên đến 8 điểm cầu VKSND các khu vực.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Lương Chưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên nhận định, trong những năm qua VKSND tỉnh đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, giúp cán bộ, Kiểm sát viên dễ dàng nắm bắt nội dung, quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận, thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và đơn thuộc lĩnh vực kiểm sát việc giải quyết.

Tuy nhiên, kể từ sau khi sáp nhập tỉnh, địa bàn rộng hơn, tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp và chính quyền thay đổi lớn, tình hình khiếu kiện vẫn phức tạp, nhiều văn bản, quy định, hướng dẫn mới ban hành, công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại.

Vì vậy, cần phải tổ chức hội nghị tập huấn để đào tạo kỹ năng, phương pháp cho đội ngũ Kiểm sát viên trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Đồng chí yêu cầu các cán bộ tham gia tập huấn phải tập trung, tích cực lắng nghe, kịp thời trao đổi nếu có khó khăn, vướng mắc để tiếp thu đầy đủ những nội dung, kiến thức, kỹ năng để phục vụ tốt hơn công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem báo cáo bằng hình ảnh - video clip về thực trạng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của hai cấp kiểm sát tỉnh Hưng Yên (thời điểm từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/9/2026). Sau đó, đồng chí Phó Chánh thanh tra VKSND tỉnh trình bày chuyên đề: “Kỹ năng tiếp công dân và phân loại đơn trong công tác tiếp công dân” và quán triệt những điểm mới của Quyết định số 05/QĐ-VKSTC ngày 19/3/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáovà kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, ban hành kèm theo Quyết định số 50/QĐ-VKSTC và Quy định về quy trình tiếp công dân trong ngành Kiểm sát nhân dân, ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTC cùng ngày 20/3/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Các đại biểu dự Hội nghị tích cực tham gia thảo luận các vấn đề liên quan đến nội dung tập huấn. Đồng chí Tống Thị Ninh, Chánh Thanh tra VKSND tỉnh đã trực tiếp giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong công tác tiếp công dân, quy trình giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Lương Chưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên ghi nhận, biểu dương đơn vị Thanh tra - Khiếu tố đã chuẩn bị tốt các nội dung tập huấn, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, cốt lõi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Văn phòng đã chuẩn bị tốt các phương tiện kỹ thuật để phục vụ Hội nghị thành công.

Việc tổ chức hội nghị tập huấn có ý nghĩa thiết thực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo thực chất, hiệu quả; góp phần giúp cho cán bộ, Kiểm sát viên VKSND hai cấp tỉnh Hưng Yên nắm vững kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn.