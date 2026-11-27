Phối hợp trong công tác giữa Viện kiểm sát và Cơ quan Công an. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, vụ án thứ nhất: Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2025, Nguyễn Quỳnh Liên là chủ Hộ kinh doanh Nguyễn Quỳnh Liên, có địa chỉ tại: Thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (nay là Thôn Minh Khai, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) hoạt động sản xuất tái chế nhựa phế liệu để bán và buôn bán nhựa sau tái chế nhưng không kê khai nộp thuế làm thiếu số thuế phải nộp, trốn thuế với tổng số tiền hơn 284,7 triệu đồng.

Vụ án thứ hai: Từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2025, Công ty TNHH xây dựng Quang Tuấn Thái Bình do Phạm Văn Tuấn là Giám đốc - Đại diện theo pháp luật (địa chỉ: tổ dân phố 7, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên), trong quá trình kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải và san lấp mặt bằng nhận tiền mặt của khách hàng và qua tài khoản cá nhân của Phạm Văn Tuấn nhưng không kê khai, xuất hóa đơn GTGT, trốn thuế với tổng số tiền hơn 201,2 triệu đồng.

Quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, Kiểm sát viên được phân công kiểm sát việc giải quyết ngay từ khi Cơ quan điều tra tiếp nhận, chủ động nghiên cứu hồ sơ, trao đổi với Điều tra viên, đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh, tập trung làm rõ các vấn đề then chốt, phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp tài liệu, xác định số thuế phải nộp và yêu cầu trưng cầu giám định kịp thời.

Kiểm sát viên đã bám sát tiến độ, tham gia trực tiếp vào các buổi làm việc, lấy lời khai đối với các đối tượng, đảm bảo việc thu thập tài liệu, chứng cứ đúng trình tự, thủ tục tố tụng.

Sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa VKSND tỉnh Hưng Yên và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đảm bảo vụ án được xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, góp phần quan trọng trong việc răn đe, phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Hiện, VKSND tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan điều tra tập trung củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.