Đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp - Trưởng đoàn triển khai Quyết định trực tiếp kiểm sát. (Ảnh:VKS)

Đoàn kiểm sát do Đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp làm Trưởng đoàn cùng các lãnh đạo và Kiểm sát viên phòng Công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế, tham nhũng (Phòng 1).

Thông qua hoạt động kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã tập trung kiểm tra việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý và giải quyết nguồn tin về tội phạm; việc thực hiện các trình tự, thủ tục tố tụng, quản lý hồ sơ, sổ sách và công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra với Viện kiểm sát trong quá trình giải quyết nguồn tin.

Qua trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và kiểm tra sổ sách nghiệp vụ, Đoàn kiểm sát ghi nhận Cơ quan điều tra đã quan tâm thực hiện các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Đáng chú ý, đối với các nguồn tin đang tạm đình chỉ giải quyết, Cơ quan điều tra đã thực hiện việc tác động, đôn đốc các cơ quan có liên quan cung cấp kết quả giám định hoặc tài liệu cần thiết để tiếp tục giải quyết nguồn tin; đồng thời, thực hiện việc chuyển hồ sơ, tài liệu xác minh đến Viện kiểm sát phục vụ công tác kiểm sát theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát cũng phát hiện một số hạn chế cần chấn chỉnh, khắc phục như kịp thời thông báo việc tiếp nhận gửi đến Viện kiểm sát; chưa cập nhật đầy đủ các văn bản đôn đốc vào hồ sơ tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin; việc chuyển hồ sơ, tài liệu xác minh đến Viện kiểm sát cũng cần được thực hiện thường xuyên, kịp thời, bảo đảm hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi kiểm sát. (Ảnh:VKS)

Trên cơ sở kết quả kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã yêu cầu Cơ quan điều tra chỉ đạo cán bộ, Điều tra viên được phân công thực hiện nhiệm vụ rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế nêu trên; cập nhật đầy đủ các cột mục trong sổ quản lý nguồn tin, kịp thời lập thủ tục thông báo việc thụ lý nguồn tin và chuyển tài liệu đến Viện kiểm sát theo quy định.

Đồng thời, Đoàn kiểm sát yêu cầu Cơ quan điều tra tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc theo dõi, quản lý các nguồn tin đang tạm đình chỉ giải quyết; định kỳ tác động, đôn đốc các cơ quan có liên quan gửi kết quả giám định hoặc cung cấp tài liệu cần thiết nhằm khắc phục nguyên nhân tạm đình chỉ, tránh để kéo dài thời hạn giải quyết.

Hoạt động trực tiếp kiểm sát không chỉ góp phần phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan điều tra mà còn tăng cường trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm mọi nguồn tin về tội phạm được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật, góp phần phòng ngừa vi phạm, bỏ lọt tội phạm và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.