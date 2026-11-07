VKSND tỉnh Đắk Lắk tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác kiểm sát

VKSND tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Hội nghị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Toàn cảnh Hội nghị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Hội nghị là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ công chức, Kiểm sát viên; tăng cường kiểm soát quyền lực, chủ động nhận diện, phòng ngừa vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Bằng - Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao trực tiếp trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Đồng chí Nguyễn Đức Bằng - Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao phát biểu trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm tại hội nghị.

Nội dung trao đổi tập trung vào việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức, Kiểm sát viên trong thực thi công vụ; nhận diện, cảnh báo những nguy cơ vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật, kỷ cương và các biểu hiện tiêu cực có thể phát sinh trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, chú trọng các biện pháp tăng cường kiểm soát quyền lực, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, chủ động phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa.

Quang cảnh Hội nghị.

Những nội dung được truyền đạt tại hội nghị giúp đội ngũ công chức, Kiểm sát viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, quy chế nghiệp vụ. Mặt khác, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đức Bằng cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tố tụng điện tử, gắn với yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự, từng bước ứng dụng hồ sơ điện tử, quản lý, khai thác dữ liệu và thực hiện các hoạt động tố tụng trên môi trường số.

Đồng chí Phạm Trung Thuận - Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Trung Thuận - Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu, lãnh đạo các đơn vị, công chức, Kiểm sát viên VKSND hai cấp nghiêm túc tiếp thu, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành. Bên cạnh đó, nghiên cứu, vận dụng những kinh nghiệm, bài học thực tiễn do đồng chí Nguyễn Đức Bằng trao đổi, chia sẻ tại hội nghị vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ của từng đơn vị. Trong đó, chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp, tăng cường tự kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ./.