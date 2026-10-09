VKSND tỉnh Cà Mau: Tăng cường kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, VKSND hai cấp tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; chú trọng kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết đơn của các cơ quan tư pháp, qua đó kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Theo đó, VKSND hai cấp tỉnh Cà Mau chủ động nắm tình hình, lựa chọn nội dung, phương thức kiểm sát phù hợp; kết hợp kiểm sát trực tiếp với yêu cầu cơ quan tư pháp tự kiểm tra, cung cấp hồ sơ, tài liệu và thực hiện việc giải quyết theo quy định.

Kết quả trong kỳ, VKSND tỉnh và các VKSND khu vực đã trực tiếp kiểm sát 2 cuộc tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; ban hành 1 yêu cầu cơ quan tư pháp tự kiểm tra, báo cáo; 2 yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu và 4 yêu cầu các cơ quan tư pháp ban hành văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ, VKSND tỉnh và các VKSND khu vực đã kịp thời phát hiện vi phạm, ban hành 4 kiến nghị yêu cầu các cơ quan khắc phục, chấn chỉnh và thực hiện đúng quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đáng chú ý, 100% kiến nghị của Viện kiểm sát được các cơ quan tư pháp chấp nhận và tổ chức thực hiện.

Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm các khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn; đồng thời góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

VKSND hai cấp tỉnh Cà Mau vì vậy chú trọng nâng cao trách nhiệm của Kiểm sát viên trong nghiên cứu hồ sơ, xác định đầy đủ nội dung khiếu nại, tố cáo, thẩm quyền và căn cứ giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Những hạn chế, thiếu sót phát hiện qua kiểm sát được đánh giá khách quan, xác định rõ nội dung cần khắc phục để ban hành kết luận, kiến nghị phù hợp, có căn cứ và tính khả thi.

Việc các cơ quan tư pháp chấp nhận 100% kiến nghị của Viện kiểm sát cũng là cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm sát; đồng thời góp phần chấn chỉnh những hạn chế trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế phát sinh khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Thời gian tới, VKSND hai cấp tỉnh Cà Mau tiếp tục nâng cao chất lượng phân loại, xử lý đơn; chủ động nắm tình hình, xác định những vụ việc phức tạp, có dấu hiệu vi phạm để lựa chọn phương thức kiểm sát phù hợp.

Cùng với đó, đơn vị tăng cường kiểm sát trực tiếp đối với những cơ quan, đơn vị còn hạn chế, thiếu sót; chú trọng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Viện kiểm sát, bảo đảm những vấn đề phát hiện qua kiểm sát được khắc phục kịp thời.

Qua đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh.