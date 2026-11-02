VKSND tỉnh Cà Mau nâng cao kỹ năng nhận diện vi phạm khi kiểm sát bản án

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau phát biểu kết luận tại hội nghị.

Vừa qua, VKSND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị chuyên đề “Nhận diện vi phạm khi kiểm sát bản án hình sự, dân sự, hành chính để tăng cường công tác kháng nghị, kiến nghị”.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm VKSND tỉnh đến các VKSND khu vực.

Tại điểm cầu trung tâm, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn và đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau đồng chủ trì hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo các phòng và tương đương; lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức Phòng 7, Phòng 9.

Tại các điểm cầu VKSND khu vực có lãnh đạo, công chức, Kiểm sát viên làm công tác giải quyết án hình sự, dân sự và hành chính.

Hội nghị tập trung trao đổi những vấn đề thực tiễn trong quá trình kiểm sát bản án, qua đó nâng cao khả năng nhận diện vi phạm để kịp thời thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị theo quy định.

Các đại biểu được xem hai video báo cáo tóm tắt chuyên đề “Nhận diện vi phạm khi kiểm sát bản án hình sự, dân sự, hành chính để tăng cường công tác kháng nghị, kiến nghị”, đồng thời nghe các tham luận của VKSND khu vực.

Phần thảo luận tập trung làm rõ những nội dung của báo cáo chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn công tác và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết án hình sự, dân sự, hành chính tại VKSND hai cấp tỉnh Cà Mau.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác kiến nghị, kháng nghị đối với việc giải quyết án dân sự, hành chính thời gian qua.

Theo đồng chí, chất lượng kiến nghị, kháng nghị phúc thẩm từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là cần tiếp tục phổ biến, nhân rộng các kinh nghiệm, kỹ năng phát hiện vi phạm để thực hiện kiến nghị, kháng nghị phúc thẩm đúng căn cứ, có chất lượng.

Cùng với đó, các đơn vị cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, hỗ trợ Kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ, kiểm sát bản án và phát hiện vi phạm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau đánh giá cao công tác chuẩn bị và cho rằng việc tổ chức chuyên đề là cần thiết để nhìn nhận toàn diện thực trạng công tác kiểm sát bản án cũng như việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị tại VKSND hai cấp trong thời gian qua.

Qua trao đổi, các đơn vị đã thẳng thắn nhận diện những vấn đề cần rút kinh nghiệm, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng kiểm sát bản án hình sự, dân sự, hành chính sơ thẩm, qua đó phát hiện kịp thời những vi phạm để thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên trong quá trình kiểm sát bản án hình sự, dân sự, hành chính sơ thẩm của Tòa án.

Các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy chế, hướng dẫn của VKSND tối cao về công tác kiểm sát bản án; đồng thời tăng cường phối hợp với TAND cùng cấp trong quá trình xét xử, kịp thời trao đổi những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Đối với Kiểm sát viên, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao ý thức trách nhiệm, nắm chắc các quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ các thao tác nghiệp vụ và quy trình kiểm sát bản án.

Bên cạnh đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cần gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng xem xét căn cứ kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, bảo đảm các kháng nghị khi ban hành có cơ sở và được bảo vệ vững chắc.

Thông qua hội nghị, đội ngũ Kiểm sát viên, công chức VKSND tỉnh Cà Mau có thêm điều kiện trao đổi kinh nghiệm, bổ sung kỹ năng nhận diện vi phạm và nâng cao chất lượng kiểm sát bản án. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiến nghị, kháng nghị phúc thẩm trong các lĩnh vực hình sự, dân sự và hành chính thời gian tới.