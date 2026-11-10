VKSND tỉnh An Giang tập huấn chuyên sâu về AI, KPI và Nghị quyết 205

Đồng chí Kiều Hoài Phong, Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng.

Sáng 9/11/2026, VKSND tỉnh An Giang phối hợp với Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng 2 lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu năm 2026 dành cho công chức, Kiểm sát viên VKSND hai cấp tỉnh An Giang.

Nội dung tập huấn tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; kỹ năng đánh giá chất lượng công chức theo chỉ số KPI trong ngành Kiểm sát; kỹ năng phát hiện vi phạm trong việc thụ lý, giải quyết các vụ án, vụ việc dân sự, hành chính của TAND để tổng hợp vi phạm, xây dựng kiến nghị, kháng nghị; cùng các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội.

Quang cảnh lễ khai giảng.

Tham dự buổi khai giảng có Tiến sĩ Huỳnh Đông Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát, Giám đốc Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh; đồng chí Kiều Hoài Phong, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang; Tiến sĩ Trần Thị Minh Thư, Trưởng khoa Lý luận cơ bản và Pháp luật quốc tế; các giảng viên, báo cáo viên cùng 160 học viên.

Học viên gồm lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo VKSND khu vực, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và công chức thuộc VKSND hai cấp. Chương trình được tổ chức trực tiếp tại hội trường VKSND tỉnh, kết hợp trực tuyến đến 15 điểm cầu VKSND khu vực.

Phát biểu khai giảng, Tiến sĩ Huỳnh Đông Bắc nhấn mạnh ý nghĩa của công tác đào tạo, bồi dưỡng trong bối cảnh ngành Kiểm sát nhân dân đẩy mạnh đổi mới hoạt động và chuyển đổi số.

Tiến sĩ Huỳnh Đông Bắc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát, Giám đốc Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai giảng.

Theo đồng chí, các chuyên đề được lựa chọn từ yêu cầu thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như công tác quản lý, điều hành tại các đơn vị. Học viên được đề nghị tích cực trao đổi, thực hành và chủ động vận dụng những kiến thức tiếp thu được vào công tác.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Kiều Hoài Phong, Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang khẳng định, đào tạo, bồi dưỡng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu kiến thức, tích cực trao đổi những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; đồng thời chú trọng thực hành và vận dụng hiệu quả nội dung tập huấn vào công việc sau khóa học.

Lãnh đạo Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo VKSND tỉnh An Giang chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên.

Việc tổ chức 2 lớp tập huấn tiếp tục thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo VKSND tỉnh An Giang đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên.

Đồng thời, chương trình góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới phương pháp làm việc và nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND hai cấp tỉnh An Giang.

Thông qua tập huấn, học viên không chỉ được cập nhật kiến thức, bổ sung kỹ năng chuyên môn mà còn có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn công tác.

Đây là cơ sở để mỗi công chức, Kiểm sát viên chủ động vận dụng kiến thức đã được trang bị vào từng lĩnh vực nghiệp vụ, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của VKSND hai cấp tỉnh An Giang.