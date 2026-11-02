VKSND tỉnh An Giang nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự, hành chính

Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 1161/KH-VKS ngày 16/10/2026 của VKSND tỉnh An Giang, vừa qua, Phòng 9 và Phòng 10 phối hợp tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định pháp luật.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 15 điểm cầu VKSND khu vực.

Tại điểm cầu VKSND tỉnh, tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang cùng lãnh đạo và toàn thể công chức Phòng 9, Phòng 10.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, nhận diện những vấn đề còn hạn chế, phân tích nguyên nhân và trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát.

Qua báo cáo cho thấy, công tác kiểm sát tại cấp tỉnh và 15 VKSND khu vực đã đạt được những kết quả tích cực. Việc phân công nhiệm vụ cơ bản bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đội ngũ công chức nhìn chung đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ.

Đồng chí Huỳnh Minh Hiền, Trưởng phòng 9 phát biểu tại hội nghị.

Công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ tiếp tục được quan tâm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc tại các đơn vị.

Tại phần thảo luận, đồng chí Huỳnh Minh Hiền, Trưởng Phòng 9 và đồng chí Đào Thanh Bình, Trưởng Phòng 10 phân tích một số vụ án, vụ việc bị hủy, sửa; làm rõ nguyên nhân và những vấn đề cần rút kinh nghiệm.

Các ý kiến tập trung vào kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ, xác định quan hệ pháp luật, áp dụng pháp luật và thực hiện các thao tác nghiệp vụ. Đồng thời, đại biểu cũng trao đổi giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Một nội dung khác được hội nghị quan tâm là những khó khăn sau sắp xếp tổ chức bộ máy và điều chỉnh địa giới hành chính.Theo đó, địa bàn quản lý của một số đơn vị được mở rộng, khối lượng công việc tăng trong khi biên chế còn hạn chế; một số công chức mới được điều động cần thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm, còn Kiểm sát viên tại một số đơn vị phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực.

Trong khi đó, các vụ án, vụ việc liên quan đến đất đai, thừa kế, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngày càng đa dạng, phức tạp, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật.

Đồng chí Đào Thanh Bình, Trưởng phòng 10 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang ghi nhận các ý kiến trao đổi, đóng góp từ các đơn vị.

Đồng chí cho rằng hội nghị đã tạo điều kiện để các đơn vị trao đổi thẳng thắn những vấn đề xuất phát từ thực tiễn, từ kết quả đạt được đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị không chỉ tập trung rút kinh nghiệm từ các vụ án, vụ việc bị hủy, sửa mà còn là diễn đàn trao đổi nghiệp vụ giữa các Phòng nghiệp vụ với VKSND khu vực.

Qua đó, từng bước hình thành cơ chế phối hợp, trao đổi thường xuyên hơn, giúp Kiểm sát viên chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và chất lượng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại trong thời gian tới.