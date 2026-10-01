VKSND nghiên cứu, chỉ đạo áp dụng Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 1875/QĐ-TTg ngày 30/9/2026 ban hành Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia (Phiên bản 1.0).

Khung kiến trúc này được ban hành nhằm thiết lập quy hoạch tổng thể cấp quốc gia về công nghệ, dữ liệu và quy trình phòng thủ, cụ thể hóa các thành phần an ninh mạng dùng chung được quy định tại Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, phù hợp với nguyên tắc dùng chung, chia sẻ tài nguyên, tránh đầu tư thừa, trùng lặp quy định tại Điều 6 và Điều 30 Nghị định số 331/2026/NĐ-CP, bao gồm:

Nền tảng điều hành an ninh mạng quốc gia: Giám sát, điều phối và chỉ huy ứng phó sự cố an ninh mạng thống nhất.

Nền tảng phòng vệ mạng quốc gia: Hệ thống lá chắn bảo vệ biên giới số và các hệ thống trọng yếu.

Hạ tầng bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu đầu cuối: bảo vệ thiết bị và người dùng cuối trong các cơ quan, tổ chức.

Các hệ thống chuyên ngành an ninh mạng thuộc nhóm các nền tảng số dùng chung quốc gia.

Tài liệu này xác định rõ các thành phần an ninh mạng dùng chung trong toàn bộ hệ thống chính trị. Đây là căn cứ để các đơn vị, địa phương xây dựng, triển khai các giải pháp công nghệ thành phần, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất về tiêu chuẩn kết nối và dữ liệu.

Về nguyên tắc, Khung Kiến trúc an ninh mạng quốc gia phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển quốc gia số, đồng thời bảo đảm sự thống nhất với các định hướng, chiến lược bảo vệ an ninh mạng quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Bộ Công an; tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc cốt lõi, phản ánh chuyển dịch tư duy từ “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển".

Các nguyên tắc gồm: Nguyên tắc quản trị dựa trên kết quả;

Nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực;

Nguyên tắc vận hành thông minh và tự động hóa trên cơ sở ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI First);

Nguyên tắc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ;

Nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp;

Nguyên tắc bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư là yêu cầu tiên quyết, xuyên suốt;

Nguyên tắc thúc đẩy phát triển dữ liệu mở, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và đổi mới sáng tạo;

Nguyên tắc thiết kế kiến trúc.

Các đại biểu dự một cuộc họp tại Trung tâm điều hành thông minh ngành Kiểm sát nhân dân. (Ảnh minh hoạ)

Phạm vi áp dụng: Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia quy định: (i) các yêu cầu cơ bản về kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát an ninh mạng, không đầu tư trùng lặp với thành phần an ninh mạng dùng chung đã được cung cấp, và các yêu cầu tối thiểu bảo đảm an ninh mạng theo cấp độ hệ thống thông tin; (ii) mô hình kiến trúc tham chiếu để các cơ quan, tổ chức sau xây dựng, cập nhật thành phần an ninh mạng trong Khung kiến trúc số của mình:

Các bộ, cơ quan ngang bộ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các tổ chức chính trị - xã hội sử dụng ngân sách nhà nước.

Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập vận hành các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TAND, VKSND.

Yêu cầu kỹ thuật cụ thể về thành phần an ninh mạng theo từng cấp độ hệ thống thông tin thực hiện theo Nghị định số 331/2026/NĐ-CP và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14423:2026 (An ninh mạng - Hệ thống thông tin -Yêu cầu cơ bản), không nhắc lại tại Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia. Trách nhiệm kết nối hạ tầng giám sát an ninh mạng quốc gia quy định tại mục tổ chức triển khai, tiểu mục các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh.

Tổng thể các hợp phần hình thành kiến trúc bảo đảm an ninh mạng quốc gia, Quyết định nêu rõ: Các hợp phần bảo đảm an ninh mạng quốc gia cần được xây dựng nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và tuân thủ chặt chẽ theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Toàn bộ kiến trúc giải pháp bảo đảm an ninh mạng quốc gia là một tập hợp các thành phần kiến trúc có mối quan hệ hữu cơ, tương hỗ lẫn nhau, bao gồm hai nhóm hợp phần chính:

- Kiến trúc An ninh mạng quốc gia (Hợp phần Trụ cột);

- Thành phần bảo đảm an ninh mạng trong Khung kiến trúc số của các cơ quan, tổ chức (Hợp phần Vệ tinh).

Kiến trúc An ninh mạng quốc gia được thiết kế dựa trên tư duy phòng thủ chủ động, tích hợp đồng bộ với Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Hệ thống được cấu trúc thành 4 lớp chức năng liên kết chặt chẽ, hình thành hệ sinh thái an ninh mạng toàn diện: từ hạ tầng giám sát, dữ liệu chiến lược, nền tảng nghiệp vụ đến công tác chỉ huy, điều hành.

Lớp 1: Hạ tầng an ninh mạng dùng chung trong toàn hệ thống chính trị;

Lớp 2: Dữ liệu chia sẻ dùng chung trong toàn hệ thống chính trị;

Lớp 3: Nền tảng ứng dụng, nghiệp vụ An ninh mạng dùng chung trong toàn hệ thống chính trị;

Lớp 4: Kênh Tương tác và đo lường.

Ngoài ra, Quyết định còn nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, Ban ngành, UBND các tỉnh, thành phố. Trong đó nêu rõ: Đề nghị các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TAND, VKSND nghiên cứu, chỉ đạo áp dụng Khung kiến trúc an ninh mạng quốc gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù tổ chức.