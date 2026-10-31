VKSND Lạng Sơn: Chuyển biến từ rút kinh nghiệm án hủy, sửa đến thực thi Nghị quyết mới

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu VKSND tỉnh và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu VKSND khu vực. Tham dự tại điểm cầu VKSND tỉnh có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; lãnh đạo, Kiểm sát viên và công chức các phòng nghiệp vụ. Tại các điểm cầu VKSND khu vực có toàn thể lãnh đạo và công chức làm nghiệp vụ tham dự.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên trình bày 3 chuyên đề trọng tâm, gồm: Chuyên đề “Một số giải pháp hạn chế án dân sự, hành chính sơ thẩm bị hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát”; Chuyên đề “Kinh nghiệm nghiên cứu hồ sơ và nhận diện vi phạm đối với một số dạng tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình” và Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 tại địa phương không được giao thí điểm - Nhận diện, sàng lọc, xác minh và xây dựng nguồn vụ việc dân sự công ích”.

Các chuyên đề tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong công tác kiểm sát án dân sự, hành chính; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp khắc phục, phòng ngừa vi phạm, nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND, trong đó chú trọng việc phát hiện, xác minh, xử lý các vụ việc liên quan đến lợi ích công, quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương theo quy định của Nghị quyết số 205/2025/QH15.

Đồng chí Hồ Ngọc Bích - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh điều hành phần tham luận, thảo luận của các đơn vị.

Tại phần tham luận, VKSND các khu vực đã tập trung chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, trao đổi khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính và triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15. Đại diện Phòng 9, VKSND tỉnh đã trực tiếp giải đáp, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc được nêu ra, qua đó góp phần làm rõ các vấn đề nghiệp vụ cần lưu ý và thống nhất phương pháp thực hiện trong VKSND hai cấp.

Báo cáo viên trình bày chuyên đề tại hội nghị.

Quang cảnh báo cáo viên trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh ghi nhận kết quả công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính trong 9 tháng năm 2026, đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị của Phòng 9, tinh thần trách nhiệm của các báo cáo viên và đại biểu. Đồng chí yêu cầu sau khi kết thúc Hội nghị, VKSND hai cấp khẩn trương triển khai các nội dung trọng tâm, vận dụng phù hợp vào thực tiễn công tác, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân.

Lãnh đạo các đơn vị cần tăng cường quản lý, chỉ đạo, điều hành, thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ, kịp thời chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót. Mỗi Kiểm sát viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu hồ sơ, đánh giá toàn diện chứng cứ, kịp thời phát hiện vi phạm, nâng cao chất lượng báo cáo đề xuất, phát biểu tại phiên tòa và tham mưu thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị. Phòng 9 phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để tham mưu lãnh đạo Viện chỉ đạo, bảo đảm thực hiện thống nhất, hiệu quả trong VKSND hai cấp.

Thông qua Hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ công chức, Kiểm sát viên VKSND tỉnh Lạng Sơn, khắc phục những hạn chế và nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính, đồng thời triển khai hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết số 205/2025/QH15 trong thời gian tới.