VKSND khu vực 9, TP Hải Phòng ký Quy chế phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thái Tân

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Thắng, Viện trưởng VKSND khu vực 9, TP Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thái Tân và các đồng chí Lãnh đạo, công chức của hai đơn vị.

Đồng chí Phạm Xuân Thắng, Viện trưởng VKSND Khu vực 9, TP Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Việc xây dựng, ký kết Quy chế phối hợp giữa VKSND khu vực 9, TP Hải Phòng và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thái Tân nhằm cụ thể hóa trách nhiệm của mỗi cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ; gắn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Đây cũng là cơ sở để triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Quy chế gồm 3 chương, 8 điều, xác định cụ thể phạm vi, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối hợp. Các hoạt động phối hợp được thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, bảo đảm tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu bảo mật thông tin, tài liệu.

Trong đó, một nội dung trọng tâm là trao đổi thông tin về tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, VKSND khu vực 9 - Hải Phòng kịp thời chuyển thông tin, tài liệu liên quan đến Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Ngược lại, những vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thông báo đến Viện kiểm sát để phối hợp giải quyết. Cơ chế trao đổi hai chiều góp phần bảo đảm việc xử lý vi phạm được kịp thời, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tập thể lãnh đạo VKSND khu vực 9, TP Hải Phòng và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thái Tân ký kết Quy chế phối hợp.

Đối với công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Quy chế chú trọng tăng cường phối hợp ngay từ khâu tiếp nhận, phân loại, xác minh; kịp thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các vụ việc phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng chậm giải quyết, quá hạn hoặc bỏ sót nguồn tin, nâng cao trách nhiệm trong phát hiện, xử lý tội phạm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh việc phối hợp xử lý các vụ án, vụ việc, hai cơ quan còn quan tâm công tác phòng ngừa vi phạm ngay tại cơ sở. Thông qua việc tổng hợp, phân tích tình hình tội phạm, VKSND khu vực 9, TP Hải Phòng cung cấp thông tin, kiến nghị để cấp ủy địa phương chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa phù hợp; đồng thời phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động Nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm.

Để đưa Quy chế vào thực tiễn, văn bản xác định trách nhiệm phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác phối hợp, tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên và các bộ phận liên quan; duy trì trao đổi, họp đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh.

Đại diện hai cơ quan tại lễ ký kết Quy chế phối hợp.

Việc ký kết Quy chế phối hợp tạo cơ sở để VKSND khu vực 9, TP Hải Phòng và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thái Tân chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng phối hợp giữa cơ quan Kiểm sát với cấp ủy địa phương. Qua đó, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, phục vụ nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.