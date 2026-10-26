VKSND khu vực 9, TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật tại xã Phước Hiệp

VKSND khu vực 9, TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Hiệp, Công an xã Phước Hiệp, TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã; hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn.

Đồng chí báo cáo viên trình bày các nội dung tuyên truyền.

Tại hội nghị, các đồng chí báo cáo viên đã tập trung phổ biến những nội dung pháp luật thiết thực, gắn với yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, cụ thể: các quy định của pháp luật hình sự, hành chính về bảo vệ động vật hoang dã; hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; phòng, chống tội phạm ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ cao; tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Các nội dung được truyền đạt theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, chú trọng những vấn đề gắn với tình hình thực tế tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, phát huy vai trò của cán bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc phát hiện, tố giác, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Hội nghị là một trong những hình thức thiết thực nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với bà con nhân dân, nhất là những nơi điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật còn hạn chế qua đó góp phần nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, đồng thời chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật từ cơ sở.