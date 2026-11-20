Đồng chí Trần Thị Nga, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 9 kiểm sát việc công bố quyết định cưỡng chế.

Vừa qua, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 9, tỉnh Tây Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng xã Vĩnh Hưng tổ chức cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Quyết định số 1917 ngày 4/11/2026.

Đoàn cưỡng chế do ông Hồ Văn Dũng, Chấp hành viên, Phó Trưởng Phòng Thi hành án dân sự khu vực 9 làm Trưởng đoàn. Đại diện VKSND khu vực 9 tham gia kiểm sát có đồng chí Trần Thị Nga, Kiểm sát viên, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 9.

Theo hồ sơ thi hành án, các đương sự có nghĩa vụ thi hành đối với Ngân hàng TMCP B.A, Ngân hàng TMCP B.V và ông H.Đ.N theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Qua xác minh, Cơ quan Thi hành án dân sự xác định, các đương sự có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ, vì vậy phải áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản theo quy định.

Để bảo đảm việc thi hành án được thực hiện đúng trình tự, Chấp hành viên đã ban hành Quyết định số 1917 ngày 4/11/2026 về cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với các đương sự. Tài sản bị áp dụng biện pháp cưỡng chế gồm quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh.

Trong suốt quá trình cưỡng chế, Kiểm sát viên VKSND khu vực 9 trực tiếp theo dõi việc chấp hành pháp luật của Chấp hành viên, Cơ quan Thi hành án dân sự và những người tham gia. Nội dung kiểm sát tập trung vào trình tự công bố quyết định cưỡng chế, việc xác định tài sản, các thủ tục liên quan đến kê biên và bảo đảm quyền, nghĩa vụ của các bên theo quy định.

Nhờ sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, buổi cưỡng chế diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn về người, tài sản, giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương và hoàn thành các nội dung theo kế hoạch.

Qua kiểm sát cho thấy, quá trình tổ chức thi hành án được Chấp hành viên thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền. Các bước từ xác minh điều kiện thi hành án, khảo sát thực tế tài sản, lập hồ sơ đến ban hành quyết định cưỡng chế kê biên đều được thực hiện theo quy định pháp luật.

Các bên liên quan cũng được giải thích quyền, nghĩa vụ, tạo điều kiện để quá trình cưỡng chế được tiến hành công khai, minh bạch.

Việc trực tiếp kiểm sát hoạt động cưỡng chế kê biên tài sản giúp VKSND khu vực 9 kịp thời theo dõi, phòng ngừa những vi phạm có thể phát sinh trong quá trình thi hành án. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự và bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án được tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đúng pháp luật.