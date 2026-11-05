VKSND khu vực 9, tỉnh An Giang kiến nghị xử lý vụ kê khai 'hai giá', thu 200 triệu đồng

Hoạt động kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự (ảnh minh họa).

Thông qua công tác kiểm sát giải quyết vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, VKSND khu vực 9, tỉnh An Giang phát hiện dấu hiệu kê khai giá chuyển nhượng không đúng thực tế và kiến nghị cơ quan thuế kiểm tra, xử lý.

Kết quả, cơ quan thuế đã xử phạt vi phạm hành chính 120 triệu đồng và buộc nộp 80 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân đã trốn, tổng cộng 200 triệu đồng.

Trong quá trình kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn ông V.B.P, bà P.T.P và bị đơn ông N.H.Đ, VKSND khu vực 9 nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu lời khai của các đương sự cùng tài liệu, chứng cứ liên quan.

Qua đó, đơn vị phát hiện dấu hiệu kê khai không đúng giá trị thực tế của giao dịch chuyển nhượng bất động sản.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 12/5/2025, ông V.B.P và bà P.T.P ký hợp đồng chuyển nhượng cho ông N.H.Đ quyền sử dụng diện tích 1.384,4m² đất, trên đất có căn nhà ở riêng lẻ.

Hợp đồng được công chứng cùng ngày, ghi giá chuyển nhượng 20 tỉ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ án, các bên thừa nhận giá chuyển nhượng thực tế là 24 tỉ đồng, cao hơn 4 tỉ đồng so với giá ghi trong hợp đồng.

Việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá giao dịch thực tế có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 310/2025/NĐ-CP ngày 2/12/2025. Hành vi này đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây thất thu ngân sách nhà nước.

Nhận thấy vụ việc không chỉ liên quan đến quyền, nghĩa vụ tài sản của các đương sự mà còn ảnh hưởng đến lợi ích công trong lĩnh vực thu ngân sách, ngày 29/9/2026, VKSND khu vực 9, tỉnh An Giang ban hành Kiến nghị số 626/KN-VKS.

Nội dung kiến nghị đề nghị Thuế cơ sở 7 tỉnh An Giang kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm và thực hiện các biện pháp cần thiết để truy thu các khoản thuế theo quy định pháp luật.

Ngày 15/10/2026, Thuế cơ sở 7 tỉnh An Giang có Công văn số 21951/TCS7-KTr thông báo kết quả xử lý kiến nghị. Theo đó, cơ quan thuế xử phạt ông V.B.P 120 triệu đồng về hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc nộp đủ 80 triệu đồng tiền thuế đã trốn.

Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và thuế thu nhập cá nhân phải nộp vào ngân sách nhà nước là 200 triệu đồng. Riêng đối với ông N.H.Đ, cơ quan thuế cho biết chưa thực hiện xử lý theo nội dung kiến nghị do người này đang bị tạm giam tại thời điểm trả lời.

Việc phát hiện và kiến nghị xử lý vi phạm về thuế thông qua công tác kiểm sát giải quyết vụ án dân sự cho thấy vai trò chủ động của VKSND khu vực 9, tỉnh An Giang trong việc nhận diện những vấn đề pháp lý phát sinh từ hồ sơ vụ án, không chỉ giới hạn ở quan hệ tranh chấp giữa các đương sự.

Qua đó, góp phần bảo vệ nguồn thu ngân sách nhà nước, đồng thời phòng ngừa tình trạng kê khai giá chuyển nhượng bất động sản không đúng thực tế.

Hoạt động này cũng gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Từ việc chủ động phát hiện, kiến nghị và phối hợp xử lý vi phạm, hiệu quả bảo vệ lợi ích công trong lĩnh vực thu ngân sách được tăng cường, đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong xử lý những sai phạm phát sinh từ giao dịch dân sự.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk. Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the