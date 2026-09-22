VKSND khu vực 8 và các Đồn Biên phòng phòng, chống tội phạm trên địa bàn biên giới

VKSND khu vực 8, tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố với 7 Đồn Biên phòng, gồm: Sa Thầy, Sê San, Ia Đal, Ia Dom, Hồ Le, Mô Rai và Rờ Kơi.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Hà Sỹ Thái - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8, các Kiểm sát viên của đơn vị cùng lãnh đạo, cán bộ các Đồn Biên phòng.

VKSND khu vực 8 cùng đại diện các Đồn biên phòng ký kết Quy chế phối hợp.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Hà Sỹ Thái nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của việc tăng cường phối hợp giữa VKSND và các Đồn Biên phòng trong điều kiện địa bàn biên giới rộng, có nhiều yếu tố phức tạp.

Duy trì phối hợp thường xuyên, chặt chẽ sẽ giúp các đơn vị kịp thời nắm bắt, trao đổi, xử lý thông tin từ cơ sở, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Quy chế xác định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị trong cung cấp thông tin về tội phạm, vi phạm pháp luật; phối hợp tiếp nhận, xác minh, xử lý vụ việc ngay từ cơ sở.

Đồng thời, các đơn vị thống nhất biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, bảo đảm việc xử lý vụ việc kịp thời, đúng quy định.

Đồng chí Hà Sỹ Thái, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8 phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện Đồn Biên phòng Sê San phát biểu tại buổi lễ.

Thông qua quy chế, VKSND khu vực 8 và các Đồn Biên phòng tăng cường trách nhiệm phối hợp, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Đây cũng là cơ sở để phát huy vai trò của VKSND trong phát hiện vi phạm, thực hiện quyền kiến nghị, bảo vệ lợi ích công và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới.