VKSND khu vực 8, TP Hồ Chí Minh thắng kiện 2 vụ án dân sự công ích

Quang cảnh phiên tòa xét xử.

Sáng 10/11/2026, TAND khu vực 8, TP Hồ Chí Minh tiến hành xét xử 2 vụ án dân sự công ích về việc “vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế”, do VKSND khu vực 8 khởi kiện.

Hai vụ án liên quan Công ty TNHH SX TM XNK M.T.L và Công ty TNHH SXTM N.H.H, với tổng số tiền nghĩa vụ bảo hiểm được yêu cầu thực hiện tại thời điểm xét xử hơn 3,7 tỉ đồng. Hội đồng xét xử đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Viện kiểm sát.

Xét xử hai doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm kéo dài

Phiên tòa đầu tiên xét xử vụ VKSND khu vực 8, TP Hồ Chí Minh khởi kiện Công ty TNHH SX TM XNK M.T.L.

Theo hồ sơ vụ án và quan điểm của đại diện VKSND khu vực 8 tại phiên tòa, doanh nghiệp thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHXH nhưng chỉ thực hiện việc đóng đến hết tháng 4/2025.

Từ tháng 5/2025 đến ngày 31/8/2026, Công ty chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền 1.870.621.293 đồng.

Ngày 22/9/2026, VKSND khu vực 8, TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ sở Bảo hiểm xã hội Hóc Môn mời doanh nghiệp làm việc. Sau đó, Công ty đã đóng tiền trong 2 kỳ. Tính đến ngày xét xử, số tiền còn chậm đóng được xác định là 850.005.312 đồng.

Tại phiên tòa, VKSND khu vực 8 đề nghị Hội đồng xét xử buộc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đối với khoản tiền còn chậm đóng; đồng thời tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm phát sinh từ ngày 11/11/2026 cùng tiền lãi chậm đóng theo quy định cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ.

Hội đồng xét xử đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện này.

Tiếp đó, TAND khu vực 8 xét xử vụ án VKSND khu vực 8, TP Hồ Chí Minh khởi kiện Công ty TNHH SXTM N.H.H.

Tài liệu được công bố tại phiên tòa xác định Công ty chỉ đóng BHXH đến hết tháng 11/2023. Từ tháng 12/2023 đến ngày 30/9/2026, doanh nghiệp còn chậm đóng 2.822.937.095 đồng.

Ngày 6/10/2026, doanh nghiệp đóng được 10 triệu đồng nhưng sau đó chưa tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm đối với người lao động.

Đến ngày 30/10/2026, số tiền chậm đóng được xác định là 2.915.058.150 đồng.

VKSND khu vực 8 yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đối với khoản tiền này; từ ngày 1/11/2026 tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ bảo hiểm phát sinh và tiền lãi chậm đóng theo quy định.

Yêu cầu của Viện kiểm sát cũng được Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ.

Kiểm sát viên Lê Phan Mỹ Hà, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8, TP Hồ Chí Minh trình bày quan điểm trong vụ án khởi kiện Công ty TNHH SXTM N.H.H.

Từ yêu cầu khắc phục đến khởi kiện dân sự công ích

Điểm chung của cả hai vụ án là trước khi quyết định khởi kiện, VKSND khu vực 8 đã tiến hành kiểm tra, xác minh và yêu cầu các doanh nghiệp chấm dứt vi phạm, khắc phục hậu quả.

Ngày 22/9/2026, VKSND khu vực 8, TP Hồ Chí Minh lần lượt ban hành các quyết định yêu cầu Công ty TNHH SX TM XNK M.T.L và Công ty TNHH SXTM N.H.H chấm dứt hành vi vi phạm. Tuy nhiên, theo hồ sơ vụ án, các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.

Ngày 30/9/2026 và 1/10/2026, Viện kiểm sát tiếp tục ban hành các kiến nghị, đề nghị cơ quan có quyền khởi kiện xem xét thực hiện quyền này.

Sau khi cơ quan BHXH và Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị Viện kiểm sát khởi kiện, ngày 8/10/2026, VKSND khu vực 8 lần lượt ban hành 2 quyết định khởi kiện vụ án dân sự công ích. Hai vụ án sau đó được Tòa án đưa ra xét xử.

Theo quan điểm của VKSND khu vực 8 tại các phiên tòa, tiền thuộc quỹ BHXH là tài sản công; việc chậm thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm không chỉ ảnh hưởng đến quỹ mà còn tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể người lao động và việc thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Tại phiên tòa, đại diện Công ty TNHH SX TM XNK M.T.L và Công ty TNHH SXTM N.H.H thừa nhận việc chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

Hai doanh nghiệp trình bày đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động, song cho biết vẫn cố gắng bảo đảm các chế độ cho người lao động khi nghỉ việc, đau ốm, thai sản... Đồng thời, các doanh nghiệp đề xuất phương án thanh toán khoản nợ theo lộ trình.

Hội đồng xét xử nhận định, theo khoản 1 Điều 168 Bộ luật Lao động, khoản 4 Điều 13 và Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đầy đủ, đúng thời hạn các khoản bảo hiểm bắt buộc cho người lao động.

Hành vi của hai doanh nghiệp được xác định là chậm đóng BHXH theo Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội, kéo dài trong thời gian dài, ảnh hưởng trực tiếp đến việc bảo đảm các chế độ bảo hiểm của người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.

Việc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cũng làm cho các khoản phải thu của quỹ BHXH, BHTN, BHYT chưa được thu hồi, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động chưa được bảo đảm, đồng thời ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Hội đồng xét xử xác định đây thuộc trường hợp lợi ích công cần được VKSND bảo vệ theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội và Thông tư liên tịch số 09/2025.

Trên cơ sở đó, Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của VKSND khu vực 8, TP Hồ Chí Minh buộc hai doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đối với số tiền bảo hiểm còn chưa đóng tại cơ quan BHXH.

Từ việc kiểm tra, xác minh, yêu cầu chấm dứt vi phạm đến kiến nghị cơ quan có quyền khởi kiện, VKSND khu vực 8, TP Hồ Chí Minh chỉ thực hiện quyền khởi kiện dân sự công ích sau khi các biện pháp khắc phục trước đó chưa đạt kết quả đầy đủ.

Với hai phán quyết được Tòa án tuyên sáng 10/11/2026, hơn 3,7 tỉ đồng nghĩa vụ bảo hiểm cùng quyền lợi gắn với người lao động đã có thêm cơ sở pháp lý để được thực hiện, qua đó cho thấy hiệu quả bước đầu của cơ chế khởi kiện dân sự công ích trong bảo vệ lợi ích công và quyền lợi người lao động.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk. Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the