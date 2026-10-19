VKSND khu vực 8, TP Cần Thơ trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự

Đồng chí Lâm Hoàng Nha, Trưởng đoàn kiểm sát, công bố quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát.

Vừa qua, VKSND khu vực 8, TP Cần Thơ tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Phòng Thi hành án dân sự khu vực 8, TP Cần Thơ. Đây là cuộc trực tiếp kiểm sát lần thứ năm của đơn vị trong năm 2026, tập trung vào một số vụ việc đang thi hành và các vụ việc đình chỉ thi hành án.

Cuộc kiểm sát được thực hiện theo Quyết định số 703/QĐ-VKSKV8 và Kế hoạch số 705/KH-VKSKV8 cùng ngày 29/9/2026 của VKSND khu vực 8, TP Cần Thơ. Đoàn kiểm sát do đồng chí Lâm Hoàng Nha, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn công bố quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát. Đồng chí Dương Kỳ Huy, Phó Trưởng phòng Thi hành án dân sự khu vực 8, TP Cần Thơ trình bày báo cáo phục vụ công tác kiểm sát. Đơn vị được kiểm sát phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn.

Qua kiểm sát hồ sơ, Đoàn ghi nhận các Chấp hành viên cơ bản thực hiện đúng quy định pháp luật. Các hồ sơ đình chỉ thi hành án được kiểm sát nhìn chung có căn cứ pháp lý; đối với những vụ việc đang thi hành, đa số Chấp hành viên đã thực hiện việc tống đạt quyết định, xác minh điều kiện thi hành án và khảo sát tài sản để phục vụ kê biên.

Thành viên Đoàn kiểm sát nghiên cứu hồ sơ thi hành án dân sự.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát phát hiện một số tồn tại, vi phạm như: chưa tống đạt quyết định thi hành án cho đương sự; chậm xác minh điều kiện thi hành án; chưa ra quyết định thu phí thi hành án; chậm tổ chức thi hành án; hồ sơ chưa được đánh bút lục.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn thông báo kết quả sơ bộ, chỉ rõ những tồn tại, vi phạm và yêu cầu Phòng Thi hành án dân sự khu vực 8, TP Cần Thơ có biện pháp khắc phục, hoàn chỉnh hồ sơ.

Đại diện lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự khu vực 8 tiếp thu các nội dung Đoàn kiểm sát nêu và cam kết tổ chức khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Hoạt động trực tiếp kiểm sát góp phần kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục những tồn tại, vi phạm trong công tác thi hành án dân sự; nâng cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật của Chấp hành viên và đơn vị được kiểm sát, qua đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.