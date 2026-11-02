VKSND khu vực 8, TP Cần Thơ trình chiếu chứng cứ tại phiên tòa hình sự

Quang cảnh phiên tòa.

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-VKS ngày 20/8/2026 của VKSND TP Cần Thơ về tổ chức trình chiếu tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự, vừa qua, VKSND khu vực 8 đã triển khai trình chiếu hồ sơ tại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Quốc V về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 2h00’ ngày 19/6/2026, Nguyễn Quốc V, sinh năm 2009, trú tại xã Ngọc Tố, TP Cần Thơ, điều khiển xe đạp đi tìm tài sản để trộm cắp. Khi đến nhà bà Nguyễn Thị Tuyết A, V. leo qua hàng rào, đột nhập vào nhà và lấy một điện thoại iPhone XR màu đỏ trong lúc bà A. đang ngủ.

Sau khi lấy được tài sản, V. mang về nhà cất giấu để sử dụng. Đến 8h10' cùng ngày, bà A. phát hiện bị mất tài sản nên đến Công an xã Ngọc Tố trình báo.

Qua kiểm tra, xác minh, lực lượng Công an mời V. đến làm việc. Tại cơ quan Công an, V. thừa nhận hành vi, tự nguyện giao nộp chiếc điện thoại cùng phương tiện sử dụng để thực hiện hành vi. Theo kết luận định giá, chiếc iPhone XR màu đỏ có giá trị 2,3 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên chủ động xét hỏi, đối chiếu lời khai của bị cáo với các tài liệu, chứng cứ được thu thập hợp pháp trong hồ sơ, qua đó làm rõ động cơ, mục đích, diễn biến hành vi và những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ án.

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Quốc V. về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và có trình độ học vấn thấp. Việc đánh giá trách nhiệm hình sự được xem xét cùng với độ tuổi và chính sách xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội.

Kiểm sát viên trình chiếu bản cáo trạng tại phiên xét xử.

Về nhân thân, bị cáo từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản và đã bị xét xử về cùng tội danh, tuy nhiên bản án chưa có hiệu lực pháp luật tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội lần này.

Một trong những tài liệu được lựa chọn trình chiếu tại phiên tòa là biên bản và bản ảnh diễn lại hành vi, thể hiện vị trí, cách thức và trình tự diễn biến vụ việc.

Các hình ảnh được trình chiếu theo từng nội dung xét hỏi, giúp Kiểm sát viên đối chiếu trực tiếp lời khai của bị cáo với tài liệu có trong hồ sơ, từ đó làm rõ các tình tiết ngay tại phiên tòa.

Việc trình chiếu không thực hiện dàn trải mà gắn với từng vấn đề cần chứng minh, phục vụ trực tiếp quá trình kiểm tra, đánh giá chứng cứ và tranh luận tại phiên tòa.

Trên cơ sở phân tích toàn diện các chứng cứ, tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo và chính sách xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội, đại diện VKSND khu vực 8 đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo từ 1 năm 3 tháng đến 1 năm 6 tháng tù.

Căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Quốc V. 1 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Qua phiên tòa, việc lựa chọn, sắp xếp và trình chiếu tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh đã hỗ trợ Kiểm sát viên trình bày, đối chiếu chứng cứ trực quan hơn, góp phần nâng cao chất lượng xét hỏi và tranh tụng.

Thời gian tới, VKSND khu vực 8, TP Cần Thơ tiếp tục khai thác hồ sơ điện tử, lựa chọn những vụ án và tài liệu phù hợp để trình chiếu tại phiên tòa, gắn ứng dụng công nghệ thông tin với yêu cầu nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự.